Irã já esperava ataques a Fordow e danos não são irreversíveis, diz assessor Fordow foi uma das três instalações nucleares que foram atacadas pelo governo de Donald Trump Internacional|Do Estadão Conteúdo 21/06/2025 - 23h39 (Atualizado em 22/06/2025 - 00h02 )

Fordow foi uma das instalações atingidas pelos EUA Maxar Technologies

Mehdi Mohammadi, um assessor sênior de Mohammad Ghalibaf, presidente do Parlamento do Irã, disse neste sábado (21) que o Irã já aguardava um ataque a Fordow “por várias noites”, por isso o local já havia sido evacuado e “os danos não são irreversíveis”.

A publicação foi feita na rede social X. “Da perspectiva do Irã, nada de muito estranho aconteceu. O Irã aguarda um ataque a Fordow há várias noites. O local foi evacuado há muito tempo e não sofreu danos irreversíveis no ataque”, disse.

Mohammadi também afirma que “duas coisas são certas: primeiro, o conhecimento não pode ser bombardeado; e segundo, o apostador perderá desta vez”.

Fordow foi uma das três instalações nucleares que foram atacadas pelo governo de Donald Trump, conforme o próprio presidente anunciou na rede Truth Social mais cedo.

