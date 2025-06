Irã nega plano de obter arma nuclear, mas diz ter direito de enriquecer urânio para fins civis Porta-voz chamou de ‘perigosos’ os ataques dos EUA e de Israel contra instalações nucleares do país Internacional|Do Estadão Conteúdo 29/06/2025 - 20h57 (Atualizado em 29/06/2025 - 21h45 ) twitter

Baghaei voltou a defender enriquecimento de urânio com fins civis Jean Marc Ferré/ONU Foto - Arquivo

O porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou que o país não tem planos de obter armas nucleares, mas reforçou que os iranianos possuem o direito de enriquecer urânio para fins civis. “Deixamos claro nas últimas duas ou três décadas que não buscamos armas nucleares. Nunca houve enriquecimento em nível militar no Irã”, declarou em entrevista à agência RT.

Baghaei chamou de “perigosos” os ataques dos EUA e de Israel contra instalações nucleares do país persa e rejeitou acusações israelenses de que o Irã estaria desenvolvendo armas nucleares em segredo.

“Consultem os relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e me mostrem uma única evidência de que o programa nuclear iraniano se desviou de fins pacíficos. É um fato que ele continua totalmente pacífico”, mencionou ele.

“Os EUA estão oferecendo uma interpretação extremamente perigosa do Tratado de Não Proliferado Nuclear de que países em desenvolvimento não têm direito de usar energia nuclear para fins pacíficos. Isso é inaceitável para qualquer membro responsável do tratado”, argumentou ao voltar a defender o enriquecimento de urânio com finalidades civis.

Retorno após ataque

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou à CBS que o Irã pode voltar a enriquecer urânio em questão de meses.

“As instalações que eles tem estão lá. Eu diria que, em questão de meses, ou até menos, algumas centrífugas podem voltar a enriquecer urânio”, disse Grossi, que completou que ninguém pode afirmar que tudo foi destruído, contrariando falas do presidente dos EUA, Donald Trump.

Além disso, o chefe da agência ressaltou que o Irã tem urânio enriquecido a 60% em estoque, o que poderia ser usado para fazer até nove bombas nucleares se for processado até 90%.

Declarações de presidente dos EUA

Trump, voltou a afirmar neste domingo (29), em entrevista à Fox News, que a operação norte-americana destruiu todas as plantas nucleares do Irã. Ele também acusou a CNN e o New York Times de mentir por afirmar que o dano teria sido menor.

Segundo Trump, o Irã não deve continuar a desenvolver armas nucleares por “estarem exaustos”.

Para o presidente dos EUA, o Irã foi atingindo como nunca.

Trump ressaltou a qualidade dos equipamentos e dos soldados norte-americanos ao descrever o ataque que, segundo ele, “destruiu as instalações como se [elas] fossem manteiga”.

