Rainha dos Países Baixos 'imita' Trump durante encontro; assista Gesto de Máxima Zorreguieta em recepção ao presidente norte-americano antes de cúpula da Otan viralizou nas redes sociais Internacional|Do R7 26/06/2025 - 20h35 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h35 )

Rainha dos Países Baixos ‘imita’ Trump durante encontro Reprodução/X/@BrianKrijgsman

A rainha Máxima Zorreguieta, dos Países Baixos, protagonizou um momento curioso ao receber o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma reunião em Haia na quarta-feira (25).

Durante a recepção no palácio Huis ten Bosch, antes da cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), a rainha fez um gesto com a boca que pareceu imitar a expressão de Trump após ele agradecer aos jornalistas presentes.

Trump, que estava hospedado no palácio, participou de um café da manhã com o rei Willem-Alexander e a rainha. Ao posar para fotos e dizer “muito obrigado” à imprensa, Máxima realizou o gesto, seguido de um sorriso para as câmeras.

O momento foi capturado em vídeo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, com internautas comentando que a rainha teria feito uma brincadeira com o presidente norte-americano.

🇺🇸🇳🇱 WAIT A MINUTE WAS QUEEN MAXIMA OF THE NETHERLANDS MIMICKING DONAL TRUMP? 🤣🤣🤣 🇳🇱🇺🇸 pic.twitter.com/D1i6HV92XV — Brian Krijgsman (@BrianKrijgsman) June 25, 2025

A cúpula da Otan, realizada em seguida, marcou um avanço para Trump, que viu sua proposta de aumento nos gastos com defesa ser aceita pelos países membros da organização militar ocidental.

O acordo prevê que as nações da aliança elevem seus orçamentos de defesa para 5% do PIB até 2035, atendendo a uma demanda antiga do presidente norte-americano. Os Estados Unidos, maior investidor em defesa tanto na Otan quanto globalmente, pressionaram fortemente por essa medida.

Desde que voltou à Casa Branca, Trump tem dificultado o envio de mais dinheiro para o grupo e para o auxílio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Do outro lado, Moscou disse que o bloco ocidental está no caminho da militarização desenfreada.

