Israel recupera corpo de militar desaparecido no Líbano há 43 anos Agentes localizaram e repatriaram os restos mortais de Zvi Feldman, desaparecido na batalha de Sultan Yacoub em 1982 Internacional|Do R7, em Brasília 11/05/2025 - 10h42 (Atualizado em 11/05/2025 - 10h43 )

Zvi Feldman participou de combate que resultou em 21 militares mortos e mais de 30 feridos IDF/Divulgação/Arquivo

O corpo do sargento Zvi Feldman, desaparecido desde a batalha de Sultan Yacoub durante a Primeira Guerra do Líbano, em 1982, foi recuperado por meio de uma operação conduzida pelo serviço de inteligência israelense (Mossad) e pelas Forças de Defesa de Israel (IDF).

O anúncio foi feito neste domingo (11) pelas autoridades do país.

Feldman combatia em uma unidade de blindados durante o confronto com o exército sírio no vale do Beqaa, no Líbano. O combate resultou em 21 militares mortos e mais de 30 feridos.

Outros dois soldados — Yehuda Katz e Zachary Baumel — também desapareceram. Os restos de Baumel foram localizados e repatriados em 2019.

A operação, descrita como “complexa e sigilosa”, envolveu agentes estrangeiros atuando em áreas remotas da Síria, com identidade falsa. Eles operaram sob risco, inclusive “sob fogo”, segundo fontes da defesa israelense.

Visitas a cemitério

Após várias visitas a um cemitério, evidências foram enviadas para Israel, onde exames de DNA confirmaram a identidade de Feldman. Fragmentos do uniforme militar também foram localizados.

“Durante décadas, Zvika esteve desaparecido, e os esforços para encontrá-lo, assim como aos demais soldados daquele confronto, nunca cessaram por um momento”, garantiu o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O ministro da Defesa, Israel Katz, prometeu mais operações do tipo.

“Assim como trouxemos de volta Zachary Baumel, e hoje Zvi Feldman, continuamos agindo de todas as formas para também trazer o sargento Yehuda Katz e cumprir nosso dever com ele e sua família”.

O Fórum dos Reféns, que representa parentes de israelenses em cativeiro, comemorou a repatriação e pediu continuidade nos esforços.

Em nota, afirmou: “O retorno de Zvi Feldman é um lembrete moral, ético e nacional para o primeiro-ministro e os membros do governo — um túmulo não é um privilégio, mas um dever básico do Estado com seus cidadãos e combatentes”.

Grupos terroristas na Faixa de Gaza mantêm atualmente 59 reféns, incluindo pelo menos 35 mortos confirmados pelas IDF. O governo israelense reiterou o compromisso de resgatar todos, vivos ou mortos.

