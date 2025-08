Jovem ganha R$ 22 mil por mês vendendo leite materno para fisiculturistas nos EUA; entenda Mãe transformou excesso de leite materno em negócio lucrativo por meio de atletas que buscam proteína, apesar de ceticismo científico Internacional|Do R7 06/08/2025 - 15h30 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h30 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA McKenzie Stelly, de 23 anos, vende leite materno para fisiculturistas nos EUA, gerando R$ 22 mil por mês.

Após dificuldades na amamentação do primeiro filho, ela começou doando o excesso de leite e logo percebeu uma oportunidade de negócio.

A venda para fisiculturistas é motivada pelo alto teor de proteína do leite materno, apesar do ceticismo da comunidade científica sobre seus benefícios para adultos.

Ela compartilha sua jornada no TikTok, enfrentando críticas por lucrar com um recurso que muitos acham que deve ser doado gratuitamente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Jovem ganha R$ 22 mil por mês vendendo leite materno para fisiculturistas nos EUA Reprodução/TikTok/mckenzie.sahm

McKenzie Stelly, uma jovem de 23 anos de Louisiana, nos Estados Unidos, encontrou uma forma inusitada de ganhar dinheiro: vender seu leite materno para fisiculturistas em busca de proteína.

O empreendimento, que começou como uma doação modesta, agora rende cerca de US$ 3.500 (R$ 22 mil, aproximadamente) por mês. As informações são do tabloide britânico Daily Star.

A jornada de McKenzie começou a partir de uma dificuldade. O primeiro filho dela, Elias, hoje com 4 anos, nasceu com dois dentes inferiores, uma condição rara, que tornou a amamentação “impossível”, segundo ela.

Apesar disso, McKenzie tinha um excedente significativo de leite materno. Inicialmente, ela doou o excesso por meio da agência hospitalar Tiny Treasures, recebendo US$ 1 (cerca de R$ 5,50) por 30 mililitros.

‌



A situação mudou quando McKenzie deu à luz o segundo filho, Rhett, em 2024. Desta vez, sem dificuldades para amamentar, ela percebeu que produzia leite em quantidade suficiente para o bebê e ainda sobrava.

Após compartilhar a história dela em grupos locais no Facebook, em setembro daquele ano, um fisiculturista a contatou por mensagem privada, interessado em comprar o leite para potencializar os treinos.

‌



Mercado inusitado

O interesse dos fisiculturistas pelo leite materno se deve ao alto teor de proteína e componentes bioativos da bebida, que, segundo a Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, são fundamentais para o desenvolvimento do sistema imunológico em bebês.

Apesar disso, a comunidade científica permanece cética sobre os reais benefícios do leite materno para ganhos musculares em adultos.

‌



McKenzie viu no interesse uma oportunidade de negócio. Ela começou cobrando US$ 0,70 por 30 ml para as mães locais, mas para fisiculturistas, que consideram o leite uma “ferramenta” para aumentar a ingestão de proteína, ela estabeleceu uma taxa de US$ 3.

As vendas, segundo a mulher, resultaram em uma renda mensal de R$ 22 mil. “Já tive clientes que pediram desconto dizendo que estavam com dificuldades, mas depois apareceram para buscar o leite em um Rolls-Royce”, conta McKenzie. “Cobro um preço mais alto para fisiculturistas porque é uma escolha de estilo de vida, não uma necessidade”.

Extrair leite materno não é tarefa simples. McKenzie precisa manter uma rotina rigorosa para evitar obstruções nos ductos mamários. Ela também investiu em equipamentos, como bombas de extração, e adquiriu uma segunda geladeira para armazenar o estoque.

Desde agosto de 2024, McKenzie compartilha sua jornada no TikTok, onde atraiu tanto atenção quanto críticas. Alguns a acusam de lucrar indevidamente com um recurso que deveria ser doado.

“As pessoas acham que o leite materno deve ser sempre de graça, e eu concordo até certo ponto, mas é um produto do meu corpo e do meu tempo”, defende-se. “É minha escolha o que faço com meu corpo.”

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), as taxas de amamentação nos Estados Unidos cresceram de 60% em 1994 para 83% em 2024. O leite materno é valorizado pelos benefícios nutricionais e imunológicos, mas o uso por fisiculturistas é uma tendência recente e ainda pouco estudada.

