Justiça condena ladrões que roubaram privada de ouro que vale mais de R$ 20 milhões Crime ocorreu durante uma exposição em um palácio no Reino Unido, em 2019 Internacional|Do R7 18/03/2025 - 21h22 (Atualizado em 18/03/2025 - 21h22 )

Intitulada "América, peça é uma obra de arte do artista italiano Maurizio Cattelan Divulgação/Guggenheim/Kristopher McKay

Dois homens foram condenados pelo roubo de um vaso sanitário de ouro de um palácio na Inglaterra, nesta terça-feira (18). A privada totalmente funcional, feita de 18 quilates, foi roubada há cinco anos durante uma invasão a uma exposição de arte no Palácio de Blenheim, próximo a Oxford.

Os jurados do Tribunal da Coroa de Oxford consideraram Michael Jones, de 39 anos, culpado de roubo, e Frederick Doe, de 36 anos, culpado de conspiração para transferência de bens criminais.

Jones usou a privada enquanto fazia o reconhecimento no palácio no dia anterior ao roubo, disseram os promotores. Ele descreveu a experiência como “esplêndida”.

Ele retornou antes do amanhecer em 14 de setembro de 2019, com pelo menos dois outros homens armados com marretas e pés de cabra. Eles quebraram uma janela e arrancaram o vaso sanitário do encanamento em cinco minutos, deixando uma inundação em seu rastro enquanto escapavam em carros roubados.

“Esta foi uma invasão audaciosa que foi cuidadosamente planejada e executada”, disse o promotor Shan Saunders. “Mas os responsáveis ​​não foram cuidadosos o suficiente, deixando um rastro de evidências na forma de perícias, filmagens de câmeras de segurança e dados telefônicos”, acrescentou.

O roubo foi planejado por James Sheen, 40, que anteriormente se declarou culpado de roubo, conspiração e transferência de propriedade criminosa.

Sheen trabalhou para intermediar um acordo com Doe para lucrar com o saque, disseram os promotores.

As sentenças de Sheen, Doe e Jones ainda serão definidas.

Um quarto homem acusado de conspiração, Bora Guccuk, 41, foi absolvido pelos jurados.

Por que privada foi feita de ouro?

A privada de ouro é, na verdade, uma obra de arte satírica, intitulada “América” pelo artista italiano Maurizio Cattelan. A proposta era ironizar a riqueza excessiva. Ela pesava pouco mais de 98 quilos e era avaliada em cerca de US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 20 milhões no câmbio atual).

O objeto estava em exposição na mansão do século XVIII, local de nascimento de Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial.

A peça já havia sido exibida no Museu Guggenheim em Nova York. O museu ofereceu a obra ao presidente dos EUA, Donald Trump, durante seu primeiro mandato, depois que ele pediu emprestado uma pintura de Van Gogh.

O vaso roubado nunca foi recuperado. Acredita-se que ele tenha sido cortado e vendido.

