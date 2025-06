Lagosta de 110 anos é devolvida ao mar por restaurante em Nova York Animal de 21 quilos, batizado de Lorenzo, vivia há anos em aquário de tradicional casa de frutos do mar Internacional|Do R7 17/06/2025 - 13h55 (Atualizado em 17/06/2025 - 13h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lorenzo, de 110 anos, foi devolvido ao mar Reprodução/Facebook/petersclamhouse

Um restaurante em Hempstead, no estado de Nova York (EUA), decidiu libertar um de seus moradores mais antigos e inusitados: uma lagosta de impressionantes 110 anos de idade.

Batizada de Lorenzo, a lagosta de 21 quilos foi devolvida ao oceano no último domingo (15), em uma cerimônia que celebrou o Dia Nacional da Lagosta e o Dia dos Pais, que é celebrado no terceiro domingo de junho nos Estados Unidos.

Lorenzo vivia há anos no tanque do restaurante Peter’s Clam Bar e acabou se tornando uma espécie de mascote do estabelecimento. De acordo com o proprietário, Butch Yamali, o crustáceo foi mantido no local por tanto tempo que acabou se transformando em uma atração querida pelos clientes.

‌



“Ele virou quase um pet. As pessoas vinham vê-lo, tiravam fotos com ele, e ele se tornou um símbolo do restaurante. Era como um membro da família”, disse Yamali à emissora WPIX-TV.

‌



A decisão de libertar Lorenzo foi tomada como uma forma de homenagear a longevidade do animal e também de transmitir uma mensagem de respeito à vida marinha. “Algumas dessas lagostas não vivem tanto tempo, e essa sobreviveu mais de um século. Pensamos: que melhor maneira de comemorar o Dia dos Pais do que dar liberdade a Lorenzo?”, acrescentou o proprietário.

‌



Antes do retorno ao mar, o restaurante organizou um evento simbólico em parceria com autoridades locais. O supervisor da cidade de Hempstead, Don Clavin, e o legislador do condado de Nassau, John Ferretti, participaram da cerimônia e oficializaram o “perdão” à lagosta, em referência ao costume presidencial de perdoar perus no feriado de Ação de Graças.

Lorenzo em mesa do restaurante Peter’s Clam Bar Reprodução/Facebook/petersclamhouse

A soltura de Lorenzo ocorreu nas águas do recife de Atlantic Beach, onde o animal poderá agora viver seus dias restantes em liberdade, longe de panelas e tanques de exposição. Em publicação nas redes sociais, o restaurante afirmou que a lagosta está “vivendo sua melhor vida – se arrastando rumo à liberdade e sentindo a brisa salgada, em vez da manteiga derretida”.

Yamali contou que a decisão não foi fácil, mas que acredita ter feito o certo. “Vai deixar saudades, com certeza. Mas acho que é melhor assim. Se ele morresse aqui, não seria uma boa lembrança. E sinceramente, eu nunca teria coragem de vendê-lo.”

O Peter’s Clam Bar é um dos restaurantes mais tradicionais de Long Island, em Nova York, e atua no mercado desde 1940, servindo mariscos e lagostas frescas. A presença de Lorenzo no tanque da casa sempre chamou a atenção dos visitantes, mas seu destino agora é mais sereno e natural: de volta ao oceano que o viu nascer.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5