Cão da raça poodle faz sucesso ao integrar equipe de salva-vidas nas praias da Espanha

As praias da Espanha ganharam um novo integrante na equipe de resgate , que tem feito sucesso por sua fofura. Com um colete salva-vidas, protetor solar no focinho e disposição de sobra, o poodle Nilo, de dois anos, está pronto para ajudar banhistas em perigo no sul do país.



A ação acontece em duas etapas: enquanto o instrutor chega até a vítima, Nilo entra na água na sequência, morde o brinquedo de resgate e ajuda a rebocar a pessoa até a areia. Segundo o treinador, o cão começou nadando de forma desajeitada, mas logo dominou os movimentos dentro do mar.



Nilo integrou uma equipe formada por quatro labradores e vem chamando atenção justamente por ser diferente dos colegas. Apesar de ser novato, o poodle mostra que já está pronto para a alta temporada no verão europeu .