Macacos invadem usina e causam apagão no Sri Lanka Segundo os cidadãos, quedas de energia têm se tornado cada vez mais frequentes no país Internacional|Do R7 09/02/2025 - 09h10 (Atualizado em 09/02/2025 - 09h12 )

Interrupção no fornecimento de energia começou no fim da manhã (horário local) e, três horas depois, ainda não havia sido totalmente resolvida Reprodução/X - @LankaLens

Um apagão de grandes proporções atingiu o Sri Lanka neste domingo (9) após um grupo de macacos invadir a subestação elétrica Panadura Power Station, segundo fontes do Ministério de Energia do país. O incidente afetou diversas regiões, incluindo Colombo, uma das capitais do país e principal centro financeiro do Sri Lanka.

A queda de energia ocorre em meio à temperaturas superiores a 30°C na península. Neste domingo (9), a previsão climática para Colombo é de 32°, sem chances de chuva.

O Ministro da Energia, Kumara Jayakodi, declarou que um macaco entrou em contato com um transformador da rede, causando um desequilíbrio no sistema e levando à falha generalizada.

O Ministério classificou a situação como uma emergência e garantiu que os esforços para restaurar o fornecimento de eletricidade estão em andamento.

Até o momento, o Ceylon Electricity Board (CEB), empresa de eletricidade do Sri Lanka, não divulgou uma explicação oficial para a falha, mas publicou um comunicado afirmando que equipes técnicas estão trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. “Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos sua paciência”, diz o aviso.

Nas redes sociais, especialmente no Reddit, cidadãos rapidamente compartilharam relatos sobre a falta de energia. “Há uma falha de eletricidade em toda a ilha?”, questionou um usuário no subreddit r/SriLanka.

Outros internautas confirmaram que diversas regiões do país estavam sem eletricidade, sobretudo na porção sudoeste litorânea do Sri Lanka.

Além dos transtornos causados pelo calor intenso, que em algumas cidades, como Ratnapura, chegou a sensação térmica de 36°C, os moradores também relataram queda na conectividade com a internet e interrupções no abastecimento de água.

A falta de energia afetou torres de telecomunicação e paralisou o funcionamento de bombas e motores elétricos, agravando ainda mais a situação.

Embora a eletricidade já tenha sido restaurada em algumas áreas, ainda não há previsão para o restabelecimento total do serviço. A população segue aguardando novas atualizações das autoridades enquanto lida com mais um episódio de apagão no país, problema que, segundo os cidadãos, tem se tornado cada vez mais frequente, especialmente aos fins de semana.