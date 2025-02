MPF pede R$ 70 bilhões por danos morais coletivos e sociais após apagão no Amapá em 2020 Apagão, considerado o maior desastre de segurança energética do país, deixou 660 mil pessoas no escuro por 21 dias Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 06/02/2025 - 23h58 (Atualizado em 07/02/2025 - 12h16 ) twitter

Estado ficou 21 dias sem energia Paulo Pinto/ Agência Brasil

O MPF (Ministério Público Federal) entrou com uma ação contra diversos entes públicos e privados pelo apagão que deixou quase 660 mil pessoas sem energia no Amapá, em 2020, por 21 dias. A ação pede danos morais coletivos e danos sociais em indenizações que podem chegar a R$ 70 bilhões.

O documento seguiu para a Justiça Federal do Amapá.

A investigação do MPF concluiu que o apagão aconteceu por uma série de falhas e omissões das empresas e órgãos do setor elétrico. Foram apontadas o descumprimento de critérios de segurança pela LMTE (Linhas Macapá Transmissora de Energia Elétrica), a negligência do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) em relação à confiabilidade do sistema, e o descumprimento do rodízio de energia pela CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá), já durante o apagão.

A ação também questiona a omissão da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) na fiscalização do setor e a falta de planejamento da EPE (Empresa de Pesquisa Energética).

‌



O MPF também destaca que além da população ter ficado sem energia, o apagão ainda comprometeu a prestação de serviços públicos e privados necessários à população do estado, como fornecimento de água, os sistemas de telecomunicações e serviços bancários. E tudo isso em meio ao pico da pandemia da Covid-19.

“Tão severa foi a afetação à qualidade de vida, que qualquer interrupção mais prolongada no fornecimento de energia elétrica já deixa a população em estado de alerta, ante ao medo de vivenciar novamente o Apagão. Logo se formam imensas filas em postos de gasolina ou se vê uma verdadeira corrida para armazenar água, tendo em vista todas as privações a que a população foi submetida durante o período”, destaca na ação a procuradora da República Sarah Teresa Cavalcanti de Britto.

‌



A procuradora pede o bloqueio de 30% do orçamento da União destinado à publicidade e propaganda a partir de 2025, e de 20% do orçamento total da EPE.

Além disso, requer que a LMTE deposite imediatamente R$ 70 milhões em juízo. A ação também busca a condenação solidária de todos os réus pelos danos causados à população.

‌



A ação, protocolada no sábado (1º), tem como réus a União, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a Linhas Macapá Transmissora de Energia Elétrica (LMTE), a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

As controladoras da LMTE, Gemini Energy e Energisa S.A, e a controladora da CEA, Equatorial Participações e Investimentos II S.A, também foram processadas.