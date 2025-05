Mãe se surpreende ao ligar babá eletrônica minutos depois de colocar bebê para dormir Momento inusitado foi compartilhado no TikTok e já conta com mais de 635 mil visualizações; veja o vídeo Internacional|Do R7 20/05/2025 - 08h19 (Atualizado em 20/05/2025 - 08h19 ) twitter

Nora, de nove meses, surpreendeu os pais em cena inusitada; confira Reprodução/TikTok

Uma mãe britânica passou por uma situação inusitada após colocar seu bebê para dormir. Holly Sansom, de 30 anos, que mora em Plymouth, no Reino Unido, achou que estava tudo certo quando ela e o parceiro, Jack Rundle, também de 30, deixaram a bebê Nora, de 9 meses, no berço. “Colocamos ela para dormir como sempre, subimos e ligamos o monitor”, contou Holly à Newsweek.

No entanto, após ligar a babá eletrônica, Sansom viu que sua filha não tinha ido dormir. “Ela estava sentada no berço, esperando silenciosamente que voltássemos”, disse a mãe. “Eu a filmei porque achei muito engraçado. Ela ficou sentada, como se estivesse contemplando a vida”, brincou.

O vídeo do momento inusitado e contemplativo do bebê foi postado no TikTok pela mãe, que disse que logo após gravar as imagens, voltou para o quarto da filha e a colocou para dormir novamente. “Ela estava dormindo e, de repente, estava olhando para a porta, esperando que eu voltasse. Não consigo lidar com ela. Meu coração”, afirmou.

Essa não é a primeira vez que Sansom compartilha vídeos sobre ser mãe. O último, que mostra o bebê sentado na cama, aguardando a volta dos pais, já conta com mais de 635 mil visualizações e quase 68 mil curtidas.

Apesar da aparente inquietude do bebê naquela noite, a mãe disse que pouca coisa mudou na rotina de dormir do casal. “Nora faz o que quer, normalmente seguimos os sinais dela”, afirmou. “Sinto que estou grudada no monitor agora, especialmente porque ela consegue se sentar”, completou a mãe.

