Como uma das cobras mais venenosas do mundo ajuda no combate à poluição A temida mamba-negra pode absorver poluentes de suas presas, que se acumulam nos tecidos corporais do réptil Internacional|Do R7 21/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h00 )

Mamba-negra, a cobra mais temida da África, pode ajudar a farejar a poluição Nick Evans/Conservação de Anfíbios e Répteis de KwaZulu-Natal

A mamba-negra, uma das cobras mais venenosas do mundo e a mais rápida e temida da África, pode ser essencial no rastreamento da poluição e, ao mesmo tempo, manter os ecossistemas saudáveis, aponta um novo estudo.

Cobras como as mambas-negras são predadoras de topo, o que significa que se alimentam de vários outros animais, como pássaros e roedores. Os poluentes absorvidos dos alimentos que pássaros e roedores comem acabam se acumulando nos tecidos corporais das mambas-negras.

Pesquisadores da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, África do Sul, analisaram escamas de cobras vivas removidas de propriedades residenciais, industriais e comerciais e amostras de tecido de mambas que morreram em acidentes de trânsito ou em conflitos humanos.

A pesquisa mostrou que metais pesados como chumbo, arsênio, cádmio e mercúrio se acumulam nas escamas das mambas-negras (Dendroaspis polylepis). As cobras encontradas em áreas industriais e comerciais apresentavam níveis de metais muito mais elevados do que aquelas encontradas em reservas naturais e espaços verdes.

“Encontramos uma associação clara entre o uso do solo e a exposição a metais pesados em mambas-negras. Cobras que vivem em espaços verdes conectados ao redor da cidade geralmente apresentam concentrações significativamente menores de metais pesados em suas escamas em comparação com aquelas em áreas mais industriais e comerciais”, diz Marc Humphries, químico ambiental da Universidade de Witwatersrand e um dos líderes da pesquisa.

A descoberta destaca o valor de ter espaços verdes conectados ao redor de nossas cidades, pois eles ajudam a proteger a vida selvagem da poluição prejudicial associada ao desenvolvimento urbano.

O estudo, realizado com cobras capturadas em Durban, na África do Sul, foi o primeiro do gênero a examinar o acúmulo de metais pesados em uma espécie de cobra africana. Os resultados permitem que os pesquisadores usem recortes de escamas dessas cobras para medir com precisão os padrões espaciais dos níveis de poluição ambiental, sem causar danos às cobras.

“As mambas-negras são comuns na região de Durban, e indivíduos frequentemente vivem no mesmo refúgio por anos”, afirma o professor e herpetólogo Graham Alexander. “Se o tecido corporal dos indivíduos contiver altos níveis de metais pesados, é um forte sinal de que o ambiente local está ameaçado.”

A mamba-negra habita uma ampla área geográfica na África Subsaariana. Na África do Sul, sua distribuição se limita às regiões costeiras de KwaZulu-Natal e ao nordeste do país

“É compreensível que as pessoas tenham medo das mambas, já que são uma das cobras mais perigosas da África, mas, se as tratarmos corretamente, elas podem ser uma ferramenta valiosa para avaliar os níveis de poluição. As cobras em geral podem desempenhar um papel valioso como biomarcadores da saúde ambiental e, de preferência, devem ser deixadas em paz em seus habitats naturais”, diz Alexander.

O estudo foi publicado na revista científica Environmental Pollution.

Perguntas e respostas

