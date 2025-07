Mambas-negras são flagradas lutando por território na África do Sul; assista Espécie é conhecida por ser uma das cobras mais venenosas do mundo Internacional|Do R7 03/07/2025 - 17h48 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h48 ) twitter

Mambas se entrelaçaram e se ergueram do chão, em uma tentativa de imobilizar a oponente Reprodução/YouTube

Duas cobras mamba-negras foram flagradas em um combate físico próximo à estrada H3, nas proximidades do portão de Malalane, no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. O registro foi feito por um rapaz identificado como Robin, que dirigia pela região quando avistou os répteis entrando em combate.

As cobras, ambas com cerca de quatro metros e meio de comprimento, estavam envolvidas em um duelo típico da espécie, em que machos disputam o direito de acasalar com uma fêmea próxima. O confronto chamou atenção por ocorrer à beira da estrada.

Durante a luta, as mambas se entrelaçaram e se ergueram do chão, em uma tentativa mútua de imobilizar a oponente. O objetivo não era ferir ou matar. Diferente do que ocorre em situações de caça ou defesa, os machos evitam usar o veneno nessas disputas. A intenção é apenas exaurir fisicamente o rival, que ao ceder, perde o direito reprodutivo.

Esses combates costumam ocorrer entre setembro e fevereiro, período de acasalamento no sul da África. A luta segue um padrão ritualístico. As cobras se envolvem em empurrões e tentam derrubar uma à outra em um processo que pode durar vários minutos.

‌



As mambas-negras são conhecidas como uma das cobras mais venenosas do mundo. Apesar disso, os duelos entre machos seguem regras da natureza que priorizam a continuidade da espécie sem riscos fatais para os envolvidos.

