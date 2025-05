Uma jornada por um ecossistema sustentável Com foco em inovação digital e impacto social, a Cielo aposta na redução de resíduos e apoio a empreendedores em todo o Brasil Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 15/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Como a tecnologia ajuda a reduzir a pegada ambiental dos pequenos negócios? Foto cedida : Cielo

A transformação digital no setor de pagamentos vai além da praticidade: pode ser uma aliada poderosa da sustentabilidade e da inclusão.

Em entrevista ao Mundo Agro, Daniel Poli, gerente executivo de sustentabilidade, diversidade e impacto social da Cielo, destacou como soluções como o Cielo Tap e o Link de Pagamento reduzem a pegada ambiental ao eliminar a necessidade de equipamentos físicos.

Além disso, iniciativas como o projeto ASMARA, em parceria com a ONG Gerando Falcões, e programas como o Impulsiona Cielo Amazônia demonstram o compromisso da empresa com o desenvolvimento de pequenos negócios sustentáveis e o empoderamento de mulheres empreendedoras em comunidades de vulnerabilidade social.

Daniel Poli, Gerente Executivo de Sustentabilidade, Diversidade e Impacto Social da Cielo Foto cedida: Cielo

Mundo Agro: Como o Cielo Tap contribui para a redução da pegada ambiental dos pequenos negócios?

‌



Daniel Poli: O Cielo Tap é uma solução que transforma o smartphone em uma maquininha. Esta é uma inovação que contribui para uma operação mais enxuta e sustentável, especialmente no segmento de empreendedores. A solução reduz a necessidade de equipamentos adicionais — como terminais físicos e acessórios — diminuindo o consumo de materiais e a geração de resíduos eletrônicos.

Essa solução complementa o portfólio da Cielo, oferecendo uma alternativa prática e acessível para quem busca iniciar ou diversificar suas formas de recebimento. Essa tendência está alinhada ao comportamento do mercado: segundo a Abecs, os pagamentos por aproximação cresceram 48% em 2024, somando R$ 1,5 trilhão, e já representam mais de 67% das transações presenciais com cartão. Pesquisa da própria Cielo com varejistas brasileiros indicam que 78% deles já conhecem o Tap on Phone, e 60% demonstram intenção de adotá-lo. Com isso, o Cielo Tap reforça o compromisso da empresa em ampliar o acesso à tecnologia, promovendo ao mesmo tempo digitalização e sustentabilidade.

‌



Outra tecnologia que ajuda a reduzir a pegada ambiental dos pequenos negócios é a solução de link de pagamento. Essa solução digital permite receber pagamentos online de forma simples e segura, sem a necessidade de um site. Com ela, o empreendedor gera um link que direciona o cliente para uma página de checkout personalizada, onde é possível pagar com cartão de crédito, Pix e carteiras digitais. Ideal para vendas por WhatsApp, Instagram e e-mail, essa solução oferece praticidade ao consumidor e amplia as possibilidades de vendas.

Além de reduzir a pegada ambiental por não exigir um aparelho físico, a solução melhora a mobilidade e segurança dos negócios, agilizando os pagamentos. Um exemplo é a parceria da Cielo com a ASMARA, da Gerando Falcões, que promove a inclusão financeira e o empoderamento feminino em 350 favelas de São Paulo. Desde março de 2024, essa parceria tem transformado a jornada de pagamento das mulheres participantes — as “MARA” —, permitindo que aceitem vendas por maquininhas de cartão, Pix ou links de pagamento. A colaboração com o projeto ASMARA reflete nosso compromisso com a democratização dos meios de pagamento e a inclusão social. Ao oferecer tecnologia e segurança, potencializamos as vendas e apoiamos a transformação econômica de centenas de famílias. Para as MARA, a tecnologia da Cielo representa mais que conveniência. Jussara, uma das participantes, afirmou que o link de pagamento facilitou as vendas, eliminando a necessidade de carregar dinheiro e atendendo clientes que preferem Pix ou cartão.

‌



Mundo Agro: Qual é o impacto ambiental já observado com a desmaterialização dos meios de pagamento promovida pela Cielo?

Daniel Poli: A Cielo acompanha de perto o processo de desmaterialização dos meios de pagamento, impulsionado pela evolução tecnológica, mudanças geracionais e maior adesão a soluções digitais. Embora as maquininhas ainda desempenhem um papel central na operação da empresa — especialmente no varejo físico —, soluções complementares como o Cielo Tap, o Link de Pagamento, as carteiras digitais e os pagamentos por QR Code vêm ganhando espaço e contribuindo para uma operação mais eficiente e com menor dependência de recursos físicos.

Esse avanço se reflete também nas práticas de gestão ambiental da empresa. Em 2024, a Cielo destinou 117,7 toneladas de materiais à reciclagem, sendo que 104,4 toneladas se referem à logística reversa de equipamentos eletrônicos que foram reinseridos em setores produtivos. A combinação entre inovação digital e gestão responsável de resíduos mostra como a empresa está alinhada aos princípios da economia circular, sem abdicar segurança, da capilaridade e da confiança que suas soluções tradicionais oferecem.

Mundo Agro: De que forma a certificação ISO 14001 influencia as decisões estratégicas da empresa em relação à sustentabilidade?

Daniel Poli: A Cielo adota um Sistema de Gestão Ambiental certificado pela ISO 14001, que orienta a integração de critérios ambientais em todas as etapas do negócio — da operação interna ao desenvolvimento de produtos. Essa certificação internacional assegura que a empresa opere com foco na ecoeficiência, no uso racional de recursos e na gestão adequada de resíduos, respeitando rigorosamente a legislação ambiental vigente.

Isso se aplica tanto à cadeia de dispositivos físicos, com logística reversa de maquininhas, baterias e periféricos, quanto ao estímulo a soluções digitais mais sustentáveis, como o Cielo Tap, o Link de Pagamento e os extratos eletrônicos. A ISO 14001 também fortalece a cultura interna de sustentabilidade e orienta a tomada de decisões estratégicas com foco no equilíbrio entre inovação, escala e responsabilidade ambiental.

Mundo Agro: Quais os próximos passos para engajar MEIs e PMEs em práticas sustentáveis por meio da tecnologia?

Daniel Poli: Engajar pequenos empreendedores na agenda de sustentabilidade passa por oferecer soluções tecnológicas que se adaptem à sua realidade, com baixo custo, uso intuitivo e retorno tangível. A Cielo vem ampliando seu portfólio com produtos como o Link de Pagamento e o Cielo Tap — ferramentas que ajudam MEIs e PMEs a digitalizar seus negócios com mais eficiência e menos consumo de recursos físicos.

A Cielo seguirá fortalecendo ações educativas voltadas à digitalização sustentável, além da ampliação de parcerias com entidades de fomento ao empreendedorismo e inovação social. A companhia também estuda novas formas de acompanhar o impacto ambiental e social dessas soluções junto a pequenos negócios, buscando promover um crescimento mais equilibrado em toda a base de clientes.

Mundo Agro: A Cielo tem projetos de incentivo ou parcerias com negócios sustentáveis que utilizam suas soluções de pagamento?

Daniel Poli: A Cielo apoia negócios com impacto positivo por meio de diferentes frentes que integram sua estratégia de sustentabilidade e impacto social. Um dos pilares dessa atuação é o Fundo de Impacto Social Cielo, criado para financiar projetos voltados à conservação do meio ambiente e à construção de uma sociedade mais justa. O fundo apoia diretamente iniciativas como:

● O Impulsiona Cielo, programa que fortalece o empreendedorismo liderado por mulheres, preferencialmente negras e indígenas, oferecendo capacitação, conexões estratégicas e acesso às soluções de pagamento da Cielo;

● A plataforma Negócios em Movimento, uma comunidade digital gratuita voltada à educação financeira, empreendedora e digital;

● Ações emergenciais e estruturantes em contextos de vulnerabilidade, como situações de insegurança alimentar ou desastres naturais.

O programa Impulsiona Cielo Amazônia, por exemplo, reflete nosso propósito de simplificar e impulsionar negócios para todas as pessoas. Acreditamos que capacitar mulheres empreendedoras locais é fundamental para criar um legado duradouro de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Nossa missão é apoiar essas pessoas na construção de negócios resilientes e prósperos, impactando positivamente a economia local e promovendo a igualdade de gênero e raça.

Além dessas ações estruturadas, como mencionado anteriormente, a Cielo atua em parceria com organizações do terceiro setor, como a ONG Gerando Falcões, no projeto Asmara, que busca transformar favelas por meio da geração de oportunidades e inclusão produtiva. O apoio a esse tipo de iniciativa reforça o papel da companhia como agente de desenvolvimento territorial, conectando tecnologia, impacto social e soluções financeiras.

Reconhecida por seu planejamento estratégico em sustentabilidade, a Cielo também mantém o Fórum de Investimento Social e Cultural, responsável por orientar o fomento às iniciativas de impacto social e projetos de investimento social privado.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5