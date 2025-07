Menina de cinco anos encontra corpos dos pais mortos pela própria irmã mais velha Jovem americana de 17 anos se entregou à polícia meses após os crimes; motivação segue desconhecida e investigação continua. Internacional|Do R7 10/07/2025 - 08h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 08h58 ) twitter

Sarah Grace Patrick é acusada de matar a mãe e o padrasto Carroll County Sheriff's Office

Uma jovem de 17 anos, Sarah Grace Patrick, foi formalmente acusada de assassinar sua mãe, Kristen Brock, de 41 anos, e seu padrasto, James Brock, de 45 anos, dentro da casa da família em Tyus, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

O caso ganhou notoriedade após a filha mais nova do casal, de apenas 5 anos, encontrar os corpos na cama dos pais.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, Sarah Patrick se apresentou voluntariamente à delegacia do condado de Carroll na terça-feira, sendo indiciada por duas acusações de homicídio e duas de agressão agravada. O crime ocorreu em 20 de fevereiro, mas só agora a adolescente foi formalmente identificada e detida como principal suspeita.

‌



A investigação foi descrita como minuciosa pelas autoridades. Desde o momento em que a polícia recebeu a ligação de emergência — feita pela própria Sarah —, peritos analisaram extensos volumes de provas físicas e digitais, além de contar com apoio do FBI e do laboratório do Departamento de Investigação da Geórgia (GBI).

‌



No local do duplo homicídio, não foram encontrados sinais de arrombamento, embora uma das portas estivesse entreaberta. Nenhum objeto foi levado da casa, o que descartou, inicialmente, a hipótese de latrocínio. Os investigadores também prestaram atenção especial ao discurso emocionado feito por Sarah no funeral da mãe, que agora é visto como possível tentativa de despistar suspeitas.

‌



A porta-voz do xerife do condado, Ashley Hulsey, afirmou que o processo até a denúncia foi lento justamente para garantir que o verdadeiro responsável fosse identificado. Apesar da prisão da jovem, a polícia não descarta a possibilidade de envolvimento de outras pessoas e ainda busca esclarecimentos sobre a motivação do crime.

Hulsey ressaltou a complexidade psicológica do caso, afirmando que é difícil compreender o que pode passar pela cabeça de uma adolescente que decide agir contra os próprios pais. Ela também destacou o histórico instável de Sarah, que já havia morado com diferentes familiares e se mudado várias vezes.

A tragédia teve um impacto profundo na família, especialmente na menina de 5 anos, que vivenciou o trauma de encontrar os corpos. “Para mim, ela provavelmente é a vítima mais triste de toda essa história”, comentou Hulsey.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Kristen e James Brock eram figuras queridas na comunidade, sendo descritos por membros da Catalyst Church como pessoas generosas, divertidas e sempre dispostas a ajudar. “Kristen era alegre, gostava de abraços e nunca conhecia um estranho. James sempre fazia piadas para nos fazer rir”, lembrou uma amiga da família.

O casal deixa sete filhos, frutos de famílias anteriores e do relacionamento atual. Caso seja condenada, Sarah Grace Patrick poderá pegar prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. As autoridades ainda pedem que qualquer informação relacionada ao caso seja repassada à polícia, na esperança de elucidar completamente o crime.

