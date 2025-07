Mulher sobrevive após ser atingida por raio nos EUA: ‘Estou sofrendo, mas estou aqui’ Vítima relata que ainda sente cheiro de queimado nos cabelos Internacional|Do R7 08/07/2025 - 21h18 (Atualizado em 08/07/2025 - 21h23 ) twitter

Rebekah foi socorrida por paramédicos e levada ao hospital em situação estável Reprodução/WAFB9

Uma moradora de Baton Rouge, na Louisiana, Estados Unidos, sobreviveu após ser atingida por um raio em frente à própria casa. Rebekah Prevost estava caminhando até a entrada da casa quando foi atingida por uma descarga elétrica. O raio atingiu primeiro uma árvore próxima, que se dissipou e entrou pelo pé da vítima, saindo pela cabeça.

O caso aconteceu há menos de uma semana e foi confirmado pelo Serviço Nacional de Meteorologia, que estima que as chances de ser atingido por um raio sejam de pouco mais de uma em um milhão por ano. Rebekah não se lembra do momento exato do acidente, mas conta que fez uma oração antes de enfrentar a tempestade. Ao abrir a porta do caminhão em que estava, perdeu a consciência e não retomou a memória até dias depois.

Seu filho de 10 anos, Caden, e o marido presenciaram o momento do impacto. Segundo o menino, ele viu um clarão vermelho e em seguida a mãe ser lançada no ar antes de cair de pé e depois de rosto no chão. O impacto da queda provocou fraturas no queixo, que exigiram placas, parafusos e pontos cirúrgicos.

Rebekah foi socorrida por paramédicos e levada ao hospital em estado estável. Ela sofreu queimaduras na cabeça, e os profissionais de saúde removeram fios de cabelo chamuscados durante o atendimento. Dias depois do acidente, ela relata que ainda sente cheiro de queimado nos cabelos e que novos sintomas têm surgido durante o processo de recuperação.

‌



A irmã de Rebekah, Samantha Reed, iniciou uma campanha de arrecadação online para ajudar nos custos médicos e de reabilitação. Rebekah está em dieta líquida e com acompanhamento médico frequente. Ela ainda lida com dores, mas afirma que está viva graças à fé.

O tio da vítima, Keith Humphrey, também presenciou a situação e lembra do susto ao ouvir o barulho da descarga elétrica e encontrar a sobrinha inconsciente e coberta de sangue. Segundo ele, tudo aconteceu em questão de segundos.

‌



“Estou sofrendo, mas estou aqui e sou grata”, disse Prevost.

