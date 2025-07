Caminhoneiro evita tragédia ao desviar de criança na Rússia Taxista sofre ferimentos leves após colisão com caminhão Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeo: caminhoneiro herói desvia de última hora, salva a vida de criança e atinge táxi

Na Rússia, um caminhão colidiu com um táxi ao tentar desviar de uma criança que correu inesperadamente para a rua. O motorista do caminhão desviou para a contramão para evitar atropelar a criança, mas acabou atingindo o táxi. Apesar do impacto, o taxista sofreu apenas ferimentos leves.

O incidente destacou a rápida reação do caminhoneiro ao evitar uma potencial tragédia. As imagens capturaram o momento em que ele desviou rapidamente para proteger a criança. A ação ágil foi fundamental para minimizar as consequências do acidente.

Assista ao vídeo - Vídeo: caminhoneiro herói desvia de última hora, salva a vida de criança e atinge táxi

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!