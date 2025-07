Crianças trancadas em carro pelo pai durante calor intenso são resgatadas na Geórgia (EUA)

Duas crianças foram resgatadas após serem trancadas dentro de um carro na Geórgia, nos Estados Unidos, no mês de junho. A polícia foi chamada por testemunhas, que viram as crianças sozinhas e em risco dentro do veículo.



Os agentes chegaram rapidamente e quebraram o vidro do motorista, retirando as vítimas que estavam no banco de trás do carro com temperatura interna próxima aos 50°C. O pai das crianças foi preso em flagrante, mas pagou uma fiança equivalente a R$ 60 mil e foi liberado.