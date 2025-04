Menina é encontrada morta um mês após temporal; bebê segue desaparecida Irmãs Pilar e Delfina Hecker foram arrastadas pela água durante um temporal na Argentina Internacional|Do R7 09/04/2025 - 15h54 (Atualizado em 09/04/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As irmãs sumiram na madrugada do dia 8 de março durante um temporal que atingiu a Bahía Blanca Reprodução/X/tiempo_amba

Desaparecida há mais de um mês, uma menina de cinco anos que foi levada pelas águas ao lado da irmã de um ano durante um forte temporal teve o corpo encontrado no último domingo (6), na cidade de Bahía Blanca, na Argentina.

As irmãs, identificadas como Pilar e Delfina Hecker, desapareceram após serem arrastadas pela correnteza durante a tempestade que atingiu a região. O corpo da irmã mais nova continua desaparecido.

O corpo de Pilar foi encontrado na orla próxima à base naval de Puerto Belgrano, na cidade de Punta Alta. O local fica a cerca de 40 km do ponto onde as irmãs foram vistas vivas pela última vez.

O procurador-geral do Departamento Judicial de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, afirmou que fuzileiros navais já haviam passado pelo local onde o corpo da menina estava e não o localizaram.

‌



Segundo o jornal argentino La Nación, a promotora Marina Lara informou que a perícia responsável pelo caso concluiu, em laudo oficial, que Pilar morreu por afogamento. O corpo da menina não apresentava hematomas visíveis.

Agora, as autoridades ampliaram os esforços em busca de Delfina, de um ano. Para Marina, Delfina provavelmente também se afogou. “Vamos continuar as buscas, como prometemos à família”, disse

‌



Drones de alta definição e equipes de resgate estão sendo utilizados nas buscas por Delfina.

Família usou redes sociais para tentar encontrar as crianças Crédito: Reprodução/Facebook/Revelados

Como foi o desaparecimento

As irmãs sumiram na madrugada do dia 8 de março durante um temporal que atingiu a Bahía Blanca. Ao menos 16 pessoas morreram e a cidade ficou com um rastro de destruição.

‌



A família das meninas tentava chegar à cidade de Mayor Buratovich. Eles buscavam se abrigar na casa de um parente para fugir da tempestade que já atingia o município deles.

Durante o trajeto, a tempestade se intensificou e a água começou a tomar conta da rodovia por onde a família seguia.

Rubén Zalazar, motorista de uma empresa que passava pelo local, ofereceu ajuda. Ele sugeriu que todos entrassem em sua van, por ser mais alta e pesada, o que poderia oferecer mais segurança contra a força da correnteza.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp