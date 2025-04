Animal misterioso que ninguém consegue identificar mobiliza cidade nos EUA Especialistas em vida animal e usuários das redes sociais tentam descobrir qual espécie que foi flagrada em vídeo Internacional|Do R7 09/04/2025 - 15h18 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Animal também estava sibilando para mim', disse a moradora Reprodução/Facebook/Pueblo Independent News

Um animal misterioso foi visto ‘visitando’ uma casa em Pueblo, no Colorado, Estados Unidos. Sem conseguir identificar a espécie, a moradora ficou assustada e compartilhou sua experiência nas redes sociais.

Agora, especialistas em vida animal e usuários comuns de plataformas na internet estão empreendendo uma corrida para desvendar a identidade do estranho visitante.

O bicho apareceu por lá no sábado (5) e domingo (6) e foi filmado pela moradora identificada como Janay. Segundo ela, o animal é marrom, caminha com as quatro patas e tem uma cauda longa.

Algumas hipóteses sobre a espécie foram descartadas. Muitos acreditam que seja um urso, mas o focinho seria longo demais. Outros disseram que poderia ser um texugo, mas Janay diz que não, com base em sua experiência de ter visto vários desses animais em seu dia a dia.

‌



Autoridades da vida selvagem no Colorado também estão tentando identificar o animal a partir das imagens de vídeo, mas ainda não chegaram a uma conclusão.

O mais provável é que seja um "guaxinim com sarna". “É difícil ter 100% de certeza, mas o uso das patas dianteiras e o tamanho nos fazem pensar que seja um guaxinim”, disse em nota a Colorado Parks and Wildlife (CPW) à emissora de TV americana News5.

‌



A moradora Janay, por sua vez, acredita que não seja um guaxinim. “Ele também estava sibilando para mim”, acrescentou.

Para desvendar o mistério de vez, o CPW pediu para que qualquer morador que aviste a espécie entre em contato para coletar mais informações.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5