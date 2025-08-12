Menino causa prejuízo de R$ 300 mil após quebrar lustre de cristal por conta de Labubu Fotos divulgadas pelo influenciador mostram os cacos de vidro no chão e o lustre destruído Internacional|Do R7 12/08/2025 - 19h49 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h52 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um menino quebrou um lustre de cristal italiano e o teto de vidro em uma casa na China.

O incidente ocorreu após o menino ficar irritado por não poder brincar com um brinquedo raro chamado Labubu.

Os danos estão avaliados em cerca de R$ 300 mil, com o lustre custando R$ 224 mil e o teto R$ 77 mil.

Os pais do menino ofereceram R$ 14 mil como compensação, quantia aceita pelo influenciador envolvido.

Labubu decorado com joias (esq.) atiçou o interesse da criança, que quebrou o teto de vidro da sala Reprodução/xiaohongshu/RedNote

Um menino que visitava a casa de uma influenciadora na China quebrou um lustre de cristal italiano e o teto de vidro da sala depois de ficar irritado por não poder ficar com um Labubu, brinquedo raro e caro. Os danos foram avaliados em cerca de R$ 300 mil.

Segundo o jornal South China Morning Post, o incidente ocorreu na residência do influenciador conhecido como Pequeno Azheng. O menino se mostrou obcecado pelo brinquedo, que estava decorado com joias, e, após o pedido negado, fez birra e atirou um controle remoto para o alto. O objeto quebrou o teto de vidro espelhado, avaliado em cerca de R$ 77 mil. Também danificou um lustre de cristal italiano avaliado em cerca de R$ 224 mil.

Fotos divulgadas pelo influenciador mostram os cacos de vidro no chão e o lustre destruído. Ele afirmou que será necessário trocar todos os painéis de vidro do teto para o reparo.

Os pais do menino pediram que o caso não fosse divulgado para preservar o “humor” da criança e alegaram não ter condições de pagar o valor total dos danos. Ofereceram R$ 14 mil parcelados, valor aceito pelo influenciador, que disse ter sido pressionada por “laços familiares”.

Os Labubus são itens colecionáveis populares na China e no exterior, e algumas unidades chegam a ser vendidas por valores muito altos em leilões. Em junho, um Labubu foi arrematado por mais de R$ 700 mil em Pequim.

