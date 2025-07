Pais faltam à formatura da filha adotiva para comprar labubu ‘raro’, e jovem corta relação No dia do evento, os pais se atrasaram e chegaram apenas ao final da cerimônia Internacional|Do R7 25/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Jovem de 18 anos rompeu relações com os pais adotivos após eles faltarem à sua formatura.

Os pais se atrasaram para comprar um brinquedo raro para a filha biológica, priorizando-a em vez da filha adotiva.

A jovem decidiu se afastar após receber um presente inferior em comparação ao valor do brinquedo adquirido.

Usuários do Reddit apoiaram a decisão dela e criticaram o favoritismo dos pais, sugerindo que ela atualizasse suas informações na faculdade. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Casal foi atrás de um brinquedo de pelúcia raro para presentear a filha biológica Reprodução/Redes sociais

Uma jovem de 18 anos rompeu relações com os pais adotivos após eles faltarem à sua formatura para comprar um brinquedo de pelúcia raro para a filha biológica do casal. O episódio foi relatado por ela no Reddit e gerou grande repercussão na plataforma.

Segundo o relato, a adolescente foi adotada ainda bebê, quando os pais enfrentavam problemas de fertilidade. Oito anos depois, eles tiveram uma filha biológica, chamada por ela de “Princesa”. A jovem afirmou que a irmã mais nova sempre foi tratada como prioridade pela família, recebendo mais atenção e presentes.

A estudante contou que passava a maior parte do tempo fora de casa e se aproximou da família do namorado, que passou a acolhê-la. Mesmo assim, disse ter feito questão de pedir aos pais que estivessem presentes na cerimônia de formatura, um momento que considerava importante.

No dia do evento, os pais se atrasaram e chegaram apenas ao final da cerimônia. Segundo a jovem, o motivo foi a busca por um labubu considerado “super raro”, vendida por US$ 350. A irmã mais nova teria encontrado o item à venda no mesmo dia, e os pais decidiram sair para comprá-lo. O presente de formatura que a estudante recebeu dos pais foi de US$ 150, segundo o relato.

Depois da formatura, a jovem decidiu cortar relações. No dia seguinte, foi para a casa do namorado e passou a buscar seus pertences na residência dos pais adotivos. Segundo ela, os pais chegaram a pedir desculpas e insistiram em reparar a situação com mais dinheiro, mas ela se recusou a retomar contato. A situação se agravou quando os pais ameaçaram denunciá-la como desaparecida e disseram que pretendiam entrar em contato com sua futura faculdade.

Usuários do Reddit apoiaram a decisão da jovem, criticaram o comportamento dos pais e apontaram o favoritismo como o principal problema. Muitos ressaltaram que ela é legalmente adulta e recomendaram que atualizasse suas informações junto à faculdade para evitar interferências dos pais.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp