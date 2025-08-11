Vídeo mostra momento em que ladrões roubam quase R$ 40 mil em Labubu de loja nos EUA; veja Grupo mascarado invadiu estabelecimento na Califórnia e levou todo o estoque de bonecos colecionáveis, segundo autoridades Internacional|Do R7 11/08/2025 - 10h36 (Atualizado em 11/08/2025 - 10h36 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Grupo de ladrões mascarados roubou cerca de US$ 7 mil em bonecos Labubu em Los Angeles.

Imagens de câmeras de segurança mostram a ação rápida e organizada dos criminosos.

A loja ficou com o estoque esgotado e sofreu danos materiais significativos.

Câmera registrou momento em que ladrões roubaram Labubu avaliados em quase R$ 40 mil nos EUA Reprodução/X/@RT_com

Um grupo de ladrões mascarados roubou cerca de US$ 7 mil (quase R$ 40 mil) em bonecos Labubu, que se tornaram uma febre mundial, na última quarta-feira (6), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

As imagens do crime, captadas por câmeras de segurança, mostram a ação rápida e organizada dos suspeitos (assista abaixo). No vídeo, é possível ver o momento em que os encapuzados entram no estabelecimento, reviram prateleiras e carregam caixas para fora.

De acordo com as autoridades, os ladrões usaram um carro roubado para invadir a loja, chamada One Stop Shop. O veículo foi encontrado e recuperado pela polícia pouco tempo depois, segundo agência de notícias Associated Press (AP).

A loja, que ficou com o estoque de Labubus completamente esgotado após o roubo, também sofreu grandes danos materiais. “Ainda estamos em choque”, escreveu o estabelecimento em uma publicação no Instagram, pedindo ajuda da comunidade para identificar os responsáveis pelo crime.

A polícia informou que as investigações ainda estão em andamento e que, até o momento, não há informações adicionais sobre os suspeitos ou possíveis prisões.

Thieves swiped what was first thought to be $7K —but turned out to be $25K worth of viral Labubu dolls from an LA shop—the fanged plush 'mini-monsters' turned celeb must-have, some fetching $500 each



What’s with the craze over these creepy-cute critters… and would you buy one? pic.twitter.com/s974bWrkqp — RT (@RT_com) August 11, 2025

Por que Labubus são tão cobiçados?

Os bonecos Labubu, criados em 2015 pelo artista Kasing Lung, de Hong Kong, são febre entre colecionadores no mundo todo. Após uma parceria com a fabricante chinesa Pop Mart, as criaturinhas de Lung se tornaram um fenômeno global, gerando lucros de mais de US$ 2,3 bilhões para a empresa, segundo a revista Forbes.

No mercado de colecionáveis, um único Labubu pode custar até US$ 300 nos Estados Unidos. A alta demanda já causou situações extremas, como a suspensão temporária de vendas presenciais no Reino Unido pela Pop Mart, para evitar aglomerações e garantir a segurança dos consumidores.

