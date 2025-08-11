Vídeo mostra momento em que ladrões roubam quase R$ 40 mil em Labubu de loja nos EUA; veja
Grupo mascarado invadiu estabelecimento na Califórnia e levou todo o estoque de bonecos colecionáveis, segundo autoridades
Um grupo de ladrões mascarados roubou cerca de US$ 7 mil (quase R$ 40 mil) em bonecos Labubu, que se tornaram uma febre mundial, na última quarta-feira (6), em Los Angeles, nos Estados Unidos.
As imagens do crime, captadas por câmeras de segurança, mostram a ação rápida e organizada dos suspeitos (assista abaixo). No vídeo, é possível ver o momento em que os encapuzados entram no estabelecimento, reviram prateleiras e carregam caixas para fora.
De acordo com as autoridades, os ladrões usaram um carro roubado para invadir a loja, chamada One Stop Shop. O veículo foi encontrado e recuperado pela polícia pouco tempo depois, segundo agência de notícias Associated Press (AP).
A loja, que ficou com o estoque de Labubus completamente esgotado após o roubo, também sofreu grandes danos materiais. “Ainda estamos em choque”, escreveu o estabelecimento em uma publicação no Instagram, pedindo ajuda da comunidade para identificar os responsáveis pelo crime.
A polícia informou que as investigações ainda estão em andamento e que, até o momento, não há informações adicionais sobre os suspeitos ou possíveis prisões.
Por que Labubus são tão cobiçados?
Os bonecos Labubu, criados em 2015 pelo artista Kasing Lung, de Hong Kong, são febre entre colecionadores no mundo todo. Após uma parceria com a fabricante chinesa Pop Mart, as criaturinhas de Lung se tornaram um fenômeno global, gerando lucros de mais de US$ 2,3 bilhões para a empresa, segundo a revista Forbes.
No mercado de colecionáveis, um único Labubu pode custar até US$ 300 nos Estados Unidos. A alta demanda já causou situações extremas, como a suspensão temporária de vendas presenciais no Reino Unido pela Pop Mart, para evitar aglomerações e garantir a segurança dos consumidores.
