Menino de 8 anos é encontrado vivendo com cães em cabana de drogas

Menino de oito anos vivia nessa cabana precária cercado por cachorros Reprodução/Facebook/newskhao

Um menino de oito anos foi resgatado por autoridades tailandesas após ser encontrado vivendo em condições degradantes com um grupo de cães em uma cabana precária, na província de Uttaradit, no norte do país.

Incapaz de falar, o garoto só conseguia se comunicar por meio de latidos, comportamento adquirido durante anos de isolamento social e negligência familiar.

O caso foi descoberto após o diretor de uma escola local alertar a ativista de direitos das crianças Paveena Hongsakul sobre a situação da criança. A denúncia levou uma equipe conjunta da polícia de Lap Lae e do Ministério da Educação até a cabana, onde o menino vivia com a mãe e o irmão mais velho, ambos dependentes de drogas.

‌



De acordo com as autoridades, o menino nunca frequentou o colégio de forma adequada. Embora a mãe tenha levado o filho à escola em uma ocasião, o objetivo foi apenas receber o auxílio financeiro do governo, destinado à educação da criança. Após sacar o valor, a mãe simplesmente impediu o menino de retornar às aulas.

‌



A vizinhança já havia percebido o abandono. Moradores relataram que a mãe, de 46 anos, costumava pedir dinheiro e comida em um templo da comunidade. Diante do comportamento da mulher e da situação da criança, os vizinhos decidiram afastar seus próprios filhos do menino, isolando-o ainda mais.

‌



Sem contato com outras crianças ou adultos, o garoto acabou buscando companhia nos seis cães da família. Gradualmente, passou a imitar os animais, usando latidos como forma de comunicação e apresentando comportamentos típicos dos cães com os quais convivia.

A polícia realizou uma inspeção no local em 30 de junho. Durante a visita, a mãe e o irmão do menino, de 23 anos, foram submetidos a exames toxicológicos e testaram positivo para consumo de drogas. Ambos foram detidos e respondem por crimes relacionados ao uso de entorpecentes.

Após o resgate, o menino foi encaminhado ao abrigo infantil de Uttaradit, onde receberá cuidados adequados. A ativista Paveena Hongsakul informou que continuará acompanhando o caso para garantir que o garoto tenha acesso a tudo que for necessário para seu desenvolvimento e reabilitação.

Segundo uma professora local, a região é conhecida pelo tráfico e consumo de drogas, o que agrava a vulnerabilidade de crianças e adolescentes. O caso reforça a necessidade de atenção especial das autoridades para situações semelhantes, envolvendo abandono e negligência.

