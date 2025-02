Mistério em Aberdeen: corpos encontrados em rio são identificados como de gêmeas desaparecidas As irmãs gêmeas Eliza e Henrietta Huszti haviam sumido desde o dia 7 de janeiro deste ano Internacional|Do R7 12/02/2025 - 09h25 (Atualizado em 12/02/2025 - 09h25 ) twitter

As irmãs gêmeas Eliza e Henrietta Huszti haviam sumido desde o dia 7 de janeiro deste ano Reprodução/Instagram

Um mistério que intrigava as autoridades e comoveu a população de Aberdeen, na Escócia, teve um desfecho nesta semana. Os corpos encontrados recentemente no fundo do Rio Dee foram identificados como sendo das irmãs gêmeas Eliza e Henrietta Huszti, de 32 anos. Elas estavam desaparecidas desde o dia 7 de janeiro, e seu sumiço gerou uma grande mobilização das equipes de busca.

As gêmeas, originalmente da Hungria, viviam na Escócia há cerca de seis anos e mantinham contato apenas com a mãe. Na noite em que desapareceram, elas foram vistas pela última vez no centro da cidade, caminhando em direção ao rio em meio ao frio intenso do inverno escocês.

Assim que o desaparecimento foi registrado, uma operação de busca em larga escala foi iniciada, envolvendo mergulhadores da polícia, drones, cães farejadores, helicópteros e equipes da Guarda Costeira. No entanto, mesmo com os esforços, as buscas foram encerradas sem sucesso. Poucos dias depois, no fim de janeiro, dois corpos foram encontrados nas águas do Rio Dee, o que reacendeu as esperanças de um desfecho para o caso.

Nesta semana, a Polícia da Escócia confirmou oficialmente que os corpos pertenciam a Eliza e Henrietta. “Os dois corpos recuperados do Rio Dee na sexta-feira, 31 de janeiro, foram formalmente identificados como de Henrietta e Eliza Huszti”, declarou o superintendente David Howieson à BBC. Segundo ele, as investigações continuam para determinar a causa exata das mortes, mas, até o momento, não há indícios de crime.

O caso gerou grande repercussão na imprensa britânica, principalmente pela forma como o desaparecimento aconteceu e pela intensa mobilização das autoridades. Ainda não se sabe o que levou as irmãs ao rio naquela noite congelante, mas a polícia segue trabalhando para esclarecer os detalhes finais dessa história que comoveu a Escócia.