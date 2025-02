Morre cantora Roberta Flack: dona do hit ‘Killing Me Softly With His Song’ é destaque no Google nesta segunda-feira (24) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Internacional|Do R7 24/02/2025 - 18h42 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h42 ) twitter

A cantora de soul norte-americana Roberta Flack, dona do hit ‘Killing Me Softly With His Song’, morreu aos 88 anos nesta segunda-feira (24).

De acordo com o blog da Fabíola Reipert, a cantora sofria de doença degenerativa e, além dos vocais, era pianista e ficou conhecida com o hit atemporal ‘Killing Me Softly With His Song’. Roberta ganhou quatro Grammys e gravou mais de 20 álbuns.

Após o anuncio da morte, o nome da artista passou a ser um dos termos mais buscados no Google hoje, apontou um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends , ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado às 14h44. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Roberta Flack” foram: Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, nesta ordem, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas com o aumento repentino estavam: “Killing Me Softly With His Song”, “morre Roberta Flack” e “Roberta Flack músicas”. Confira o resultado completo da pesquisa no gráfico abaixo:

google trends reprodução/Google Trends