Morre Horst Köhler, ex-presidente da Alemanha, aos 81 anos Ex-presidente alemão Horst Köhler morre aos 81 anos, deixando um legado na política e economia global Internacional|Do R7 01/02/2025 - 12h14 (Atualizado em 01/02/2025 - 12h14 )

Morre Horst Köhler, ex-presidente da Alemanha

O ex-presidente da Alemanha, Horst Köhler, faleceu neste sábado (1º) aos 81 anos, em Berlim, após uma breve e grave doença. A notícia foi confirmada pela presidência alemã, que destacou que ele estava cercado pela família em seus momentos finais.

Figura marcante da política e da economia europeia, Köhler comandou a Alemanha entre 2004 e 2010, sendo o primeiro presidente do país a emergir do setor financeiro, sem uma trajetória tradicional na política partidária.

Antes disso, teve uma carreira internacional de destaque, atuando como diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) de 2000 a 2004 e como presidente do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) entre 1998 e 2000.

O chanceler alemão Olaf Scholz lamentou sua morte nas redes sociais, descrevendo-o como “um líder comprometido que dedicou sua vida a um mundo mais justo”. Seu engajamento foi além das fronteiras alemãs: em 2017, assumiu o cargo de enviado especial da ONU para o Saara Ocidental, onde buscou mediar negociações sobre a disputa territorial entre Marrocos e a Frente Polisário. Seu trabalho possibilitou a retomada do diálogo entre os envolvidos após anos de impasse.

Köhler também desempenhou um papel fundamental na introdução do euro na Alemanha e na construção do Pacto Europeu de Estabilidade e Crescimento. No FMI, teve o desafio de enfrentar a crise financeira argentina no início dos anos 2000. Em 2009, foi reeleito para um segundo mandato como presidente da Alemanha, mas surpreendeu ao renunciar no ano seguinte após declarações controversas sobre o papel militar alemão no Afeganistão.

Nascido em 1943, Köhler teve uma infância marcada pelos deslocamentos forçados de sua família, de origem bessarábia. Seus pais, fugindo dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, passaram pela Polônia ocupada antes de se estabelecerem na Alemanha Oriental, de onde mais tarde fugiram para o Ocidente.

Casado e pai de dois filhos, Horst Köhler deixa um legado de compromisso com a diplomacia, a economia global e a construção de uma Europa mais integrada.