Mulher de Gene Hackman pesquisou sobre sintomas de gripe e Covid antes de morrer Betsy Arakawa, esposa do ator, morreu de hantavírus, enquanto Gene Hackman faleceu dias depois por problemas cardíacos Internacional|Do R7 16/04/2025 - 11h01 (Atualizado em 16/04/2025 - 11h01 )

Mulher de Gene Hackman pesquisou sobre sintomas de gripe e Covid antes de morrer

Betsy Arakawa, esposa do renomado ator Gene Hackman, pesquisou na internet sobre sintomas de gripe e Covid-19 nos dias que antecederam sua morte, segundo a agência de notícias AP e o jornal The New York Times.

Arakawa, de 65 anos, morreu em 12 de fevereiro vítima de hantavírus, uma rara doença respiratória transmitida por roedores. Hackman, de 95 anos, faleceu seis dias depois, em 18 de fevereiro, devido a uma doença cardíaca agravada pelo Alzheimer avançado.

Os corpos do casal foram encontrados em 26 de fevereiro, na casa deles em Santa Fé, no Novo México, após um funcionário de manutenção alertar a segurança do bairro.

Os registros, que incluem buscas no Google, e-mails e imagens de câmeras corporais da polícia, revelam que, em 10 de fevereiro, Arakawa pesquisou na internet sobre “gripe e sangramento nasal” e se “a Covid pode causar tontura”.

No dia seguinte, ela cancelou uma consulta com seu massagista por e-mail, relatando que Hackman havia acordado com “sintomas de gripe/resfriado”, embora o teste para Covid-19 dele tivesse dado negativo.

Na mesma data, ela encomendou cilindros de oxigênio pela internet para “suporte respiratório” e visitou lojas locais usando máscara, de acordo com imagens de câmeras de segurança divulgadas pela polícia.

A autópsia revelou que Arakawa tinha inflamação pulmonar, e a causa da morte foi confirmada como síndrome pulmonar por hantavírus.

Fezes e ninhos de roedores foram encontrados em garagens e dependências da casa do casal, indicando a possível origem da infecção. Um profissional de controle de pragas visitava a propriedade mensalmente, mas a presença de roedores persistia.

Hackman sofria de Alzheimer em estágio avançado, o que, segundo especialistas, pode tê-lo impedido de perceber a morte da esposa, com quem foi casado por mais de 30 anos. Registros do marcapasso do ator indicaram fibrilação atrial no dia 18 de fevereiro, data da morte. Não há indícios de que ele tenha pedido ajuda após o falecimento de Arakawa.

Os corpos foram descobertos após um funcionário de manutenção, preocupado com a falta de resposta de Arakawa sobre materiais de proteção contra incêndio, visitar a casa com um segurança.

Arakawa foi encontrada no chão de um banheiro, e Hackman, em estado de decomposição, na área de serviço. Um dos três cães do casal, uma kelpie austríaca chamada Zinna, morreu de inanição e desidratação em uma gaiola, onde se recuperava de uma cirurgia.

