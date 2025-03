Mulher é detida após ficar nua e agredir pessoas em aeroporto nos EUA Samantha Palma teria atacado duas pessoas com um lápis e mordido outra no Aeroporto Internacional Dallas Fort Worth, no Texas; polícia diz que ela sofreu “episódio maníaco” Internacional|Do R7 27/03/2025 - 10h34 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h34 ) twitter

Mulher é detida após ficar nua e agredir pessoas no Aeroporto Internacional Dallas Fort Worth, no Texas, nos EUA Reprodução/X/@FlightModeblog

Uma mulher foi detida após ficar completamente nua e agredir pessoas no Aeroporto Internacional Dallas Fort Worth, no Texas, nos Estados Unidos, no início deste mês, de acordo com o jornal The New York Post.

Os policiais disseram que foram chamados para uma verificação de bem-estar no saguão do aeroporto e determinaram que uma mulher, identificada como Samantha Palma, havia sofrido um “episódio maníaco”.

O episódio ocorreu no dia 14. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mulher, sem roupas, gritando, pulando e correndo pelo aeroporto. Em alguns momentos, ela parece ameaçar um policial que tenta contê-la.

Segundo o TMZ, Palma supostamente atacou duas pessoas com um lápis e mordeu o gerente de um restaurante dentro do aeroporto. A polícia disse que encontrou a mulher com sangue pelo corpo e ao redor dela.

‌



Após ser detida, Palma disse aos policiais que acreditava estar “em uma floresta”, segundo as autoridades. Ela também se identificou como várias princesas da Disney, como Ariel e Pocahontas.

Ainda de acordo com o TMZ, a mulher estava viajando com sua filha, de 8 anos, no momento do incidente. Ela foi detida por motivos de saúde mental e acusada de agressão agravada com arma letal.