Exército dos EUA faz buscas por soldados que desapareceram em treinamento na Lituânia Quatro militares norte-americanos sumiram na terça-feira (25). Veículo em que eles estavam foi encontrado submerso perto da fronteira com Belarus Internacional|Do R7 27/03/2025 - 08h20 (Atualizado em 27/03/2025 - 08h20 )

Máquinas drenam e cavam região de pântano em Padrabė durante buscas por soldados dos EUA, na Lituânia Divulgação/Forças Armadas da Lituânia

Equipes de resgate fazem buscas por quatro soldados dos Estados Unidos que desapareceram durante um treinamento militar na Lituânia, país membro da Otan (Aliança do Tratado do Atlântico Norte), na terça-feira (25).

O veículo blindado M88 Hercules, no qual os militares estavam, foi encontrado submerso em um lago, a cinco metros de profundidade, na região de Pabradė, a menos de 10 quilômetros da fronteira com Belarus, um aliado da Rússia, na quarta-feira (26).

As operações de busca, que envolvem as Forças Armadas dos EUA, da Lituânia e de agências civis locais, concentram-se nesta quinta-feira (27) em escavar um pântano na tentativa de encontrar pistas sobre o paradeiro dos militares.

Os soldados, todos da 1ª Brigada da 3ª Divisão de Infantaria do Exército dos EUA, participavam de um exercício tático em um campo de treinamento na cidade de Pabradė quando foram dados como desaparecidos.

‌



A LRT, emissora pública da Lituânia, divulgou o desaparecimento na tarde de terça-feira. A informação foi confirmada pelo Exército norte-americano no dia seguinte. “Esforços de recuperação estão em andamento, e estas ainda são notícias iniciais. Não sabemos os detalhes”, disse em comunicado.

Modelo similar ao M88 Hercules, veículo blindado no qual estavam os soldados desaparecidos do Exército dos EUA Divulgação/Exército dos EUA

Durante uma visita a Varsóvia na quarta-feira, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, sugeriu que os quatro soldados haviam morrido. “Recebi a notícia da morte deles enquanto fazia uma palestra. Meus pensamentos estão com suas famílias e com os Estados Unidos”, disse, segundo a agência de notícias AP.

‌



Mais tarde, no entanto, a Otan esclareceu os comentários em uma publicação no X. “A busca está em andamento. Lamentamos qualquer confusão sobre as observações do secretário-geral. Ele se referia a notícias emergentes e não confirmava o destino dos desaparecidos, que ainda é desconhecido”.

Pabradė, no leste da Lituânia, é frequentemente usada para exercícios militares da Otan. A região é estratégica para os países bálticos -- Lituânia, Letônia e Estônia --, que mantêm relações tensas com Rússia e Belarus desde suas independências da antiga União Soviética, nos anos 90.