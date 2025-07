Mulher é flagrada tentando embarcar com tartarugas no sutiã no aeroporto de Miami Órgão de fiscalização reforçou que animais devem ser carregados de forma visível e não escondidos no corpo Internacional|Do R7 29/07/2025 - 15h41 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h41 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Mulher tenta embarcar com tartarugas escondidas no sutiã no Aeroporto de Miami.

Uma das tartarugas não sobreviveu; a outra foi resgatada pelo Departamento de Pesca e Vida Selvagem.

TSA reitera que animais devem ser transportados de forma visível e não escondidos.

Casos semelhantes de contrabando de animais têm sido frequentes em aeroportos dos EUA.

Tartarugas estavam enroladas em gaze e filme plástico Divulgação/TSA

Uma mulher foi flagrada tentando embarcar com duas tartarugas escondidas no sutiã durante uma inspeção de segurança no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. O caso foi divulgado na última quinta-feira (24) pela Administração de Segurança de Transporte (TSA, na sigla em inglês).

De acordo com a agência, as tartarugas estavam enroladas em gaze e filme plástico. Uma das tartarugas não resistiu. A outra foi entregue ao Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Flórida. A mulher não teve a identidade divulgada.

A TSA lembrou que é permitido transportar animais de estimação por pontos de controle de segurança, desde que sigam os procedimentos estabelecidos. Os animais devem ser retirados das caixas de transporte e apresentados individualmente para inspeção. As caixas devem ser submetidas a raio-X.

A agência reforçou que animais devem ser carregados de forma visível e não escondidos no corpo. “Amigos, por favor, parem de esconder animais em lugares estranhos do corpo e tentar passar pela segurança do aeroporto”, publicou a TSA nas redes sociais.

Casos semelhantes foram registrados nos últimos meses. Em março, um homem foi flagrado tentando passar uma tartaruga escondida na calça no Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey.

Em 2024, um passageiro foi impedido de embarcar com um saco de cobras.

No ano anterior, ovos de papagaio-da-amazônia e aves vivas foram encontrados em uma mochila no aeroporto de Miami. O responsável havia chegado da Nicarágua e seguia para Taiwan. Ele se declarou culpado por contrabando de animais.

