Mulher nada 149 quilômetros em dois dias seguidos e entra para Livro dos Recordes A polonesa Karolina Szczpaniah, de 31 anos, usou recorde como preparação para atravessar o Mar Báltico, em agosto deste ano Internacional|Do R7, em Brasília 23/04/2025 - 18h25 (Atualizado em 23/04/2025 - 18h25 )

Karolina nadou em uma piscina de 25 metros Reprodução/Instagra @karolinaszczepaniak_172kbaltyk

A nadadora polonesa Karolina Szczpaniah entrou para o livro dos recordes ao nadar por 48 horas em uma piscina de 25 metros. Durante dois dias, ela nadou ininterruptamente, parando apenas para se alimentar e se hidratar.

Ao todo, a atleta percorreu 149,02 quilômetros, consolidando seu nome entre as mulheres que alcançaram feitos extraordinários na natação de resistência.

Karolina iniciou a prova em 20 de fevereiro de 2025 em uma academia de atletismo de Varsóvia, capital da Polônia. Durante o nado, ela optou por fazer pequenas pausas na beira da piscina para comer e beber.

Nas redes sociais, a atleta compartilhou a emoção que sentiu ao ver o cronômetro marcar o fim das 48 horas ininterruptas de nado, encerradas no dia 12 de fevereiro.

‌



“Não sei vocês, mas nos momentos de dúvida eu retorno à base do meu funcionamento. Digo a mim mesma: ‘Ei, Karolina, você tem braços, você tem pernas, use-os o máximo que puder, outros não têm tanta sorte quanto você e não desistem!’ É por isso que não consigo imaginar quebrar as barreiras da minha própria psique e do meu próprio corpo enquanto estabeleço um recorde do Guinness por 48 horas de natação contínua”, afirmou a nadadora.

Dieta, mas sem muita perda de peso

Para atingir a meta, Karolina precisou fazer semanas de dietas, treinamento de sono, levantamento de peso e natação para garantir que o seu corpo aguentaria se movimentar por muito tempo.

‌



Após conseguir bater o recorde, ela revelou que perdeu 0,2kg mas a sua composição corporal indicou que ela “rejuveneceu” dois anos. ”Entrei com 31 anos e saí com 29! Inacreditável.”

Embora tenha estabelecido um recorde, Karolina utilizou a prova como parte de seu treinamento para a tentativa de atravessar o Mar Báltico, no oceano Atlântico, planejada para agosto deste ano.

