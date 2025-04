Operação INSS: aposentados foram ‘vítimas fáceis’, diz ministro da Justiça Declaração foi dada em entrevista coletiva sobre a operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 23/04/2025 - 12h35 (Atualizado em 23/04/2025 - 14h00 ) twitter

Operação Sem Desconto está sendo realizada em 13 estados e no DF Lula Marques/ Agência Brasil - Arquivo

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quarta-feira (23) que aposentados e pensionistas foram “vítimas fáceis” de criminosos que se apropriaram indevidamente de parte dos benefícios pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A fala faz menção à operação conjunta entre a Polícia Federal e a CGU (Controladoria-Geral da União) mirando fraudes na instituição.

“Foi uma operação de proteção dos aposentados. Essa foi uma fraude contra pessoas que estão em uma fase adiantada da vida, naturalmente debilitadas, e que se tornaram vítimas fáceis de criminosos que se apropriaram das pensões e das aposentadorias”, afirmou Lewandowski.

A declaração foi dada durante uma entrevista coletiva sobre a operação conjunta da PF (Polícia Federal) e da CGU (Controladoria-Geral da União), que ocorreu nesta quarta-feira e investiga fraudes no INSS.

As investigações revelaram que, entre 2019 e 2024, foram realizados descontos indevidos em aposentadorias e pensões de milhares de beneficiários do INSS. Os desvios identificados pelas autoridades somam um total estimado de R$ 6,3 bilhões.

A operação Sem Desconto é realizada em 13 estados e no Distrito Federal, com 211 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão cumpridos. Segundo a Polícia Federal, as entidades investigadas foram responsáveis por descontar mensalidades de forma ilegal, sem a autorização dos aposentados e pensionistas.

Além de Lewandowski, participaram da coletiva de imprensa sobre a operação o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

Presidente do INSS afastado

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado do cargo nesta quarta-feira por decisão judicial. A medida ocorre no contexto da Operação Sem Desconto. A informação foi confirmada pela RECORD.

Stefanutto é um dos alvos de mandados de busca e apreensão e é investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de descontos irregulares em benefícios previdenciários. Servidor de carreira do Instituto desde 2000, Stefanutto ocupava a presidência do órgão desde janeiro de 2023.

Além de Stefanutto, até o momento, três servidores do órgão foram afastados de seus cargos nesta quarta-feira (23) por determinação da Justiça.

Giovani Batista Fassarella Spiecker, coordenador-geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente;

Vanderlei Barbosa dos Santos, diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão;

Jucimar Fonseca da Silva, coordenador-geral de Pagamentos e Benefícios.

