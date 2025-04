Mulher pede demissão após chefe exigir localização e fotos do hospital durante emergência Funcionária relatou que foi repreendida por cerca de 30 minutos e orientada a enviar um pedido de desculpas por escrito Internacional|Do R7 22/04/2025 - 21h23 (Atualizado em 22/04/2025 - 21h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A empresa onde o episódio ocorreu não foi identificada Pixabay

Uma funcionária pediu demissão após seu gerente exigir comprovações detalhadas durante uma emergência familiar. O caso foi relatado por ela em uma publicação na rede social X e gerou ampla reação de usuários.

De acordo com o relato, a funcionária havia informado previamente ao líder da equipe que não poderia comparecer a um seminário da empresa, pois acompanharia a cirurgia de um parente com câncer. Mesmo assim, o gerente solicitou que ela enviasse a localização por GPS, fotos do hospital e receitas médicas que comprovassem o caso.

Ao dizer que considerava o pedido inadequado, ouviu do gerente que tinha um “problema de atitude”. Ainda segundo o relato, o gestor repetiu diversas vezes a pergunta sobre o motivo de ela ter decidido acompanhar a cirurgia e afirmou que agia corretamente ao cobrar explicações.

Update: i quit the job https://t.co/mOUfZG7QAS — pata nahi (@tired_peanutt) April 21, 2025

A funcionária relatou também que foi repreendida por cerca de 30 minutos e orientada a voltar para casa e enviar um pedido de desculpas por escrito, acompanhado dos documentos médicos solicitados. Em vez disso, optou por enviar um e-mail formalizando sua demissão.

‌



O episódio gerou repercussão na rede social. Diversos usuários comentaram a situação, com críticas à conduta do gerente e questionamentos sobre os limites da cobrança no ambiente de trabalho. Um deles escreveu que situações como essa costumam ser ignoradas pela alta gestão. Outro perguntou se não existiria um canal interno para denúncia, uma vez que a funcionária havia avisado previamente sua ausência.

Também houve comentários sobre a falta de políticas mais claras para afastamentos por motivos familiares. Um usuário sugeriu que a funcionária buscasse a Justiça para tratar do caso por meio de um processo.

‌



A empresa onde o episódio ocorreu não foi identificada.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp