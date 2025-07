Mulher recebe centenas de pacotes por engano após loja chinesa usar seu endereço Californiana enfrenta acúmulo de caixas por mais de um ano, sem solução efetiva até o momento Internacional|Do R7 10/07/2025 - 12h23 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h23 ) twitter

Kay não aguenta mais receber tantas encomendas indesejadas em sua casa Reprodução de vídeo/ABC 7 Eyewitness News

Uma moradora de San Jose, na Califórnia (EUA), vive um pesadelo logístico há mais de um ano: pacotes da Amazon que ela jamais encomendou chegam diariamente à sua porta, entulhando sua casa e impedindo até mesmo o acesso à garagem.

Identificada apenas como Kay, a mulher descobriu que sua residência foi usada indevidamente como endereço de devolução por um vendedor chinês chamado Liusandedian.

Os pacotes, frequentemente grandes, contêm capas de banco de couro sintético para automóveis — produtos que não se ajustam corretamente aos veículos e acabam sendo devolvidos por inúmeros compradores. No entanto, em vez de retornarem à China, os itens têm como destino o endereço de Kay, listado irregularmente pela empresa como ponto de retorno.

‌



No início, Kay pensou se tratar de um erro isolado, mas rapidamente percebeu que o problema só aumentava. “Começou com uma caixa. Depois, foram várias por semana, depois por dia. Hoje, tenho pilhas de pacotes até a altura do peito”, relatou em entrevista à ABC 7. A situação ficou tão crítica que ela precisou empilhar os volumes no quintal e passou a recusar entregas, sem sucesso.

‌



A confusão afetou diretamente sua rotina. Kay já relatou dificuldades para levar sua mãe de 88 anos para dentro de casa, devido à montanha de caixas bloqueando a entrada. “Às vezes, é como abrir caminho entre destroços”, afirmou.

‌



Apesar de ter aberto pelo menos seis chamados na Amazon ao longo do último ano, Kay diz ter recebido respostas vagas e promessas não cumpridas. Em uma ocasião, foi oferecido um vale-presente de US$ 100 (cerca de R$ 553) como compensação — valor que ela considerou irrisório diante do transtorno. Em outra, teria sido orientada a doar os itens ou enviá-los de volta por conta própria, o que aumentou sua frustração.

Pelas normas da Amazon, vendedores internacionais devem fornecer um endereço de devolução nos Estados Unidos, disponibilizar etiquetas de frete pagas ou conceder reembolso sem exigir o retorno do produto. Caso contrário, a plataforma pode reembolsar o cliente e cobrar diretamente do vendedor. Liusandedian, no entanto, parece ter burlado essas exigências, optando por usar o endereço residencial de Kay.

Somente após a exposição do caso pela mídia local, a Amazon se mobilizou para resolver a situação. Em comunicado, a empresa afirmou: “Gostaríamos de agradecer ao canal ABC 7 por nos alertar. Pedimos desculpas à cliente e estamos trabalhando diretamente com ela para coletar todos os pacotes e evitar que isso volte a acontecer.”

Kay, por sua vez, espera que o tormento finalmente tenha chegado ao fim — e que nenhuma nova remessa indesejada bata à sua porta.

