Amazon quer ser gigante do varejo de carros: veja como Empresa já está integrando estoques de lojas e concessionários para entrar em um novo segmento Autos Carros|Marcos Camargo Jr 22/03/2025 - 02h00

A gigante do varejo Amazon transformou a forma com que os clientes compram seus produtos on-line. Presente em grandes mercados a Amazon também atua no varejo automotivo há poucos anos em parceria com a Hyundai. Hoje, clientes 68 países podem comprar veículos novos da Hyundai a partir de uma reserva on-line onde a Amazon faz a intermediação da compra. Mas agora a empresa quer ir além e expandir o serviço para outras marcas e incluir até mesmo os veículos usados.

Fan Jin, diretora da unidade Amazon Autos, participou de um podcast do site Automotive News e deu detalhes sobre o projeto.

Segundo Fan Jin, a Amazon já está estudando a integração de estoques de grandes concessionárias nos Estados Unidos para uma oferta mais ampla de veículos certificados, no caso dos usados e também de modelos novos.

Com isso, a experiência do cliente irá incluir uma espécie de grande classificado mas com o apoio das lojas físicas. Assim, de acordo com o interesse ou a escolha geográfica, o cliente poderá ver as melhores ofertas na sua região.

Com um catálogo completo de veículos à disposição, o cliente poderá marcar uma visita e um teste drive. Depois, poderá formalizar o negócio mesmo que esteja em casa e solicitar a entrega do veículo na residência ou em outro endereço indicado.

Se isso ocorrer, a Amazon em pouco tempo se tornará concorrente dos classificados on-line que existem tantos países e são tradicionais em seus respectivos mercados.

