Vaga de emprego para 'homem selvagem' em parque nacional chinês atrai milhares Oportunidade oferece salário para quem topar circular pelo local em roupas temáticas, emitindo uivos e aceitando comida dos turistas Internacional|Do R7 10/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 02h00 )

Anúncio diz que personagens devem se vestir com roupas temáticas e, eventualmente, dançar para turistas Reprodução de vídeo/Shennongjia Tourism

Um anúncio de emprego inusitado viralizou na China após oferecer uma vaga para quem quisesse atuar como “homem selvagem” no Parque Nacional de Shennongjia, na província de Hubei.

Com salário diário de 500 yuans (cerca de R$ 370), a oferta já atraiu cerca de 10 mil interessados em poucos dias.

A proposta é direcionada a atores que atuarão como personagens, reproduzindo a figura lendária dos homens selvagens que, segundo relatos locais, teriam cerca de dois metros de altura, corpo coberto por pelos avermelhados e um uivo grave característico.

‌



O trabalho consiste em circular pelo parque, vestir roupas temáticas, realizar danças abstratas e interagir com visitantes sem pronunciar palavras, limitando-se a emitir uivos.

‌



Entre os requisitos, está a disposição para viver por longos períodos ao ar livre e aceitar ser alimentado por turistas, inclusive com comidas cruas.

‌



A vaga é aberta para qualquer gênero ou idade, desde que o candidato apresente boa saúde. Segundo o anúncio, pessoas que desejam expressar seu lado mais espontâneo, ou que buscam um local para “desligar” são especialmente bem-vindas.

Além de interpretar o personagem, os selecionados deverão gravar vídeos, usando câmeras escondidas, para registrar a experiência de ser um “homem selvagem”. O processo seletivo ocorre principalmente em redes sociais de vídeo curtos, onde mais de 10 mil já se candidataram. No entanto, apenas 16 serão escolhidos.

O período de trabalho vai de julho a agosto e inclui seguro contra acidentes, mas cada um deverá organizar sua própria alimentação e acomodação, podendo levar barracas e utensílios — com a ressalva de não consumir animais e plantas protegidos. Caso encontrem criaturas desconhecidas, o recomendado é fugir.

A repercussão foi imediata nas redes sociais chinesas, como Weibo e Xiaohongshu (RedNote), onde muitos se disseram dispostos a pagar para participar da experiência. “Quem recusaria um trabalho onde você pode ser excêntrico e ainda receber por isso?”, questionou um usuário.

