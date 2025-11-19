Mulher viaja aos EUA para ser morta por homem que conheceu online Sonia Exelby teria encontrado Dwain Hall em um site de fetiches, no qual revelou que queria ser assassinada

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher britânica, Sonia Exelby, viajou para os EUA com a intenção de ser morta por um homem que conheceu online.

Ela foi encontrada sem vida em uma cova na Flórida, e o homem, Dwain Hall, foi preso por homicídio.

Sonia sofria de transtornos mentais e havia expressado desejos suicidas, conforme relatos de amigos.

Mensagens analisadas por policiais mostram que a britânica teria se arrependido da viagem

Mensagens analisadas por policiais mostram que a britânica teria se arrependido da viagem Reprodução/Facebook/Sonia Exelby

Uma mulher do Reino Unido viajou aos Estados Unidos com o objetivo de ser morta por um homem que conheceu em um site de fetiches. Sonia Exelby, de 32 anos, chegou à Flórida no dia 10 de outubro e foi encontrada sem vida dias depois em uma cova.

Segundo o jornal The Mirror, as investigações do caso mostram que ela sofria de transtorno mental e tinha tendências suicidas. Exelby estava hospedada com Dwain Hall, de 53 anos, que foi preso sob acusação de homicídio.

Uma amiga de Exelby disse que ela era uma pessoa vulnerável e estava lidando com problemas de saúde mental. Ela acredita que a colega combinou de encontrar o homem e acabou se colocando “em uma situação extremamente vulnerável”.

Hall admitiu que conheceu a vítima na internet há dois anos e que ela dizia que queria ser morta. No entanto, ele se descreveu como um mentor que a ajudaria, mas não cometeria o crime. De acordo com a autópsia, a mulher morreu esfaqueada, o que ligou o crime ao homem, que estava usando o cartão de crédito dela e havia enviado uma encomenda com uma faca a um amigo.

O suspeito reconheceu ter “tendências violentas” e descreveu relações sexuais com a mulher, que teriam sido filmadas e depois apagadas por ele. Um vídeo recuperado pelos policiais mostra Sonia com marcas no corpo enquanto o homem tenta pressioná-la para aceitar ser agredida.

Detetives também analisaram mensagens enviadas por Exelby a uma amiga, nas quais ela expressava arrependimento e dizia que cometeu um erro. “Ele deixou claro que não havia saída a menos que eu atirasse nele. Eu estava pensando nisso ontem à noite... achei que ele faria isso rápido e não me daria tempo para digerir a situação”, diz uma das mensagens, segundo o jornal.

