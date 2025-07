Mulher viraliza ao comprar casa de 1858 e mostrar objetos centenários na web; assista Advogada dos EUA compartilha restauração de edifício vitoriano e revela achados históricos, como móveis e espelhos antigos Internacional|Do R7 26/07/2025 - 13h47 (Atualizado em 26/07/2025 - 13h47 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Michele Mayberry, uma advogada dos EUA, comprou uma casa de 1858 em Wheeling, Virgínia Ocidental, e está documentando sua restauração nas redes sociais.

A mansão vitoriana já foi residência, escola e sede da Cruz Vermelha Americana, atraindo centenas de milhares de visualizações no TikTok.

Entre os achados históricos, estão uma cadeira vintage, um espelho antigo e uma placa do "Blood Mobile" da Cruz Vermelha.

A arquitetura vitoriana da casa possui características marcantes e elementos que revelam mudanças ao longo do tempo, como janelas muradas e um vitral incorporado internamente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mulher viraliza ao comprar casa de 1858 e mostrar objetos centenários na web Reprodução/TikTok/@henryklisthouse

Uma casa construída em 1858, em Wheeling, na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, está conquistando as redes sociais graças à advogada Michele Mayberry, que adquiriu o imóvel e tem compartilhado o processo de restauração dele na web.

No passado, a mansão vitoriana foi residência, escola e até sede da Cruz Vermelha Americana. Agora, ela acumula centenas de milhares de visualizações em vídeos publicados por Mayberry no TikTok.

Em um dos vídeos, publicado no final de junho, Mayberry guia os espectadores por cômodos repletos de história, exibindo itens deixados pelos antigos ocupantes (assista abaixo).

Entre os achados, destacam-se uma cadeira vintage de madeira curvada, que remonta à época em que a casa funcionava como Escola Lyceum, e um espelho antigo encontrado no banheiro, com uma etiqueta que indica sua origem em uma loja de arte de Wheeling do início do século 20.

‌



Outra descoberta curiosa é uma placa com os dizeres “Blood Mobile”, um vestígio do período em que a Cruz Vermelha Americana utilizou o imóvel como sede regional, a partir de 1946.

A advogada também revela peculiaridades arquitetônicas, como janelas muradas que sugerem mudanças na estrutura da casa ao longo dos anos. Um exemplo é uma janela externa encontrada em um armário estreito, no meio da casa, que intriga Mayberry: “Não sei bem por que há uma janela externa aqui”, diz ela no vídeo.

‌



Outra surpresa é um vitral e uma porta que, originalmente, ficavam na parte externa do imóvel, mas foram incorporados ao interior durante uma ampliação na década de 1880.

A mansão, que pertenceu à família List até 1941, foi doada por Hettie List ao Wheeling Woman’s Club, uma associação de mulheres da região, antes de ser adquirida pela Cruz Vermelha.

‌



A arquitetura vitoriana, característica do período entre 1837 e 1901, encanta pelo estilo marcante: escadas amplas de madeira, janelas altas e estreitas, armários embutidos e detalhes ornamentados que remetem ao auge do Romantismo e do Gótico. A fachada, com tijolos aparentes e grades de ferro forjado, reflete a riqueza estética da era da Rainha Vitória.

No interior, elementos como papéis de parede florais, móveis pesados e cores escuras, como bordô e verde-floresta, incrementam charme histórico. “As janelas muradas são as mais interessantes. Elas dão pistas sobre como a casa era configurada em diferentes momentos”, disse Michele à revista norte-americana Newsweek.

