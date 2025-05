Musk diz que melhorias significativas precisam ser feitas no X, após instabilidades Com cargo no governo de Donald Trump, empresário afirmou ter voltado a trabalhar 24 horas por dia, dormindo em salas e fábricas Internacional|Do R7, em Brasília 24/05/2025 - 21h11 (Atualizado em 24/05/2025 - 21h11 ) twitter

'Eu preciso estar superfocado no X e na Tesla', afirmou Elon Musk no X Reprodução/X - @elonmusk

O dono do X e da Tesla, Elon Musk, disse que “melhorias operacionais significativas precisam ser feitas” na rede social, como ficou evidenciado após instabilidades serem registradas na plataforma ao longo da semana.

“Eu preciso estar superfocado no X e na Tesla (além do lançamento do Starship na próxima semana), pois temos tecnologias críticas sendo implementadas”, escreveu em seu perfil no X.

Ele relatou também ter voltado a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, e estar dormindo em salas de conferência ou das fábricas.

“A redundância de tolerância a falhas (failover) deveria ter funcionado, mas não funcionou”, completou sobre os problemas na rede.

O empresário ainda mantém o cargo no governo do presidente norte-americano, Donald Trump, ao comandar o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês).

No fim de abril, porém, ele afirmou que reduziria o tempo dedicado ao governo após o lucro da Tesla despencar 71% do primeiro trimestre, quando comparado a igual etapa de 2024.

