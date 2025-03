Elon Musk desativa equipe de tecnologia responsável por modernização digital nos EUA Grupo 18F, criado no governo Obama, foi classificado como “não crítico” e teve cerca de 90 funcionários desligados após decisão do departamento liderado por Musk Internacional|Do R7 03/03/2025 - 13h36 (Atualizado em 03/03/2025 - 13h36 ) twitter

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu encerrar as atividades da equipe 18F, um grupo de especialistas em tecnologia que atuava na modernização de serviços digitais do governo federal.

A decisão partiu do Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Elon Musk, e resultou no desligamento imediato de cerca de 90 funcionários.

A equipe 18F foi criada em 2014, durante a administração de Barack Obama, e estava vinculada à Administração de Serviços Gerais (GSA). Seu trabalho incluía a reformulação de sites governamentais, a criação de um serviço gratuito de declaração de impostos da Receita Federal Interna (IRS) e o aprimoramento da acessibilidade digital para cidadãos.

‌



Em um e-mail interno ao qual a agência Reuters teve acesso, Thomas Shedd, diretor de Serviços de Transformação Tecnológica da GSA, informou que o grupo foi considerado “não crítico” e, por isso, desativado. Funcionários da agência relataram que os acessos da equipe foram bloqueados imediatamente.

A decisão gerou reações nas redes sociais. Em resposta a uma publicação no X que classificava a 18F como um “escritório de computadores de extrema-esquerda do governo”, Elon Musk afirmou que o grupo havia sido “deletado”.

‌



Apesar do encerramento da equipe, o serviço gratuito de declaração de impostos da IRS permanece no ar. Até o momento, a GSA não se manifestou oficialmente sobre o desligamento.