‘Não sei se Trump se importa muito com o que os europeus pensam a seu respeito’, diz professor após pesquisa Pesquisa realizada recentemente indica baixa popularidade do norte-americano entre europeus

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Pesquisa revela que Donald Trump é visto como inimigo da Europa por 17,51% dos entrevistados.

Menor popularidade do presidente ocorre em países como Espanha e Dinamarca.

Nos EUA, Trump também enfrenta baixa aprovação, abaixo de 40% segundo especialista.

73% dos europeus acreditam que a União Europeia deve garantir sua própria defesa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Donald Trump é considerado “inimigo da Europa”, segundo uma pesquisa realizada por uma revista francesa. Foram pesquisados sete países, com mil entrevistados em cada um deles.

Os resultados mostram que 17,51% das respostas consideram o presidente uma ameaça, já 8% o enxergam como um aliado. Os piores resultados foram na Espanha e na Dinamarca, país diretamente envolvido na disputa pela Groenlândia. Depois destes, Bélgica, França, Alemanha e Itália tiverem os menores índices. O país onde Trump é mais popular é a Polônia, onde 48% dos habitantes o consideram “indiferente”.

‌



Não bastasse a impopularidade no exterior, segundo o professor de política internacional da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) Paulo Velasco, a situação nos EUA é semelhante: “Ele está com um índice de aprovação abaixo de 40%”. Ainda assim, o professor analisa que isso não deve perturbar o líder da Casa Branca.

“Eu não sei se de fato Trump se importa tanto com isso. Ele tem uma orientação de governo muito personalista, tem um ego infladíssimo. [...] Mas não sei de fato se ele se importa muito com que os europeus pensam a seu respeito”, afirma.

‌



Durante o Conexão Record News desta sexta (23), Velasco argumentou que embora os resultados não afetem tanto a postura do presidente, eles são curiosos ao serem comparados com os antecessores de Trump. “Ao longo de muitas décadas foi construída uma relação marcada pelo diálogo, entendimento e confiança mútua entre europeus e americanos [...] Isso mudou dramaticamente com o Trump”.

Os efeitos podem ser notados com outra pergunta da pesquisa, que revelou que 73% dos participantes acreditam que a União Europeia deveria garantir a própria defesa, sem depender dos Estados Unidos. A deterioração entre os aliados de longa data já havia começado, segundo a análise do especialista, desde o primeiro mandado de Trump, em 2017. “Ele decide ter a Europa como alvo. Quando ele disse que buscaria o controle da Groenlândia por qualquer meio que fosse, isso assustou muito a Dinamarca, e a cidadania europeia de um modo geral”.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!