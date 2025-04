‘Não vou me render a assassinos’: Netanyahu descarta trégua com grupo terrorista Hamas Líder israelense afirma que recuo significaria perda de avanços militares e ameaça à segurança nacional Internacional|Do R7, em Brasília 19/04/2025 - 17h34 (Atualizado em 19/04/2025 - 17h34 ) twitter

Benjamin Netanyahu garantiu que também não deixará Irã seguir com planos nucleares Gabinete do Primeiro-Ministro/YouTube/Reprodução - 19.04.2025

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em mensagem gravada, acusou o grupo terrorista Hamas de rejeitar uma proposta para a devolução de metade dos reféns vivos. Ele enfatizou a recusa em “capitular” às exigências de encerramento do conflito.

No discurso, o político afirma que se Israel der um passo atrás em relação ao Hamas agora, “todas as grandes conquistas da guerra, alcançadas com o mérito de nossos soldados, caídos e feridos heroicos, tais conquistas desaparecerão”.

“Como seu primeiro-ministro, não capitularei a assassinos cometeram o pior massacre contra o povo judeu desde o Holocausto. Tal rendição colocaria o país e vocês em perigo”, acrescentou.

Netanyahu também descartou alegações Israel reiniciaria a guerra contra o Hamas após a libertação de todos os reféns, afirmando essa não ser a prática da diplomacia internacional.

Compromisso contra plano nuclear do Irã

Em seu pronunciamento, o primeiro-ministro israelense reiterou seu compromisso em impedir o Irã de obter armas nucleares.

Ele também criticou opositores o acusam de falhar em ataques a instalações nucleares iranianas, argumentando os mesmos críticos no passado se opuseram a suas ações contra a nação xiita.

“É curioso ouvir críticas daqueles se opuseram às ações tomei para prejudicar e atrasar o programa nuclear do Irã no passado, ações sem as quais o Irã teria uma arma nuclear há 10 anos”, asseverou Netanyahu.

