New York Times aponta Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' como vencedores no Oscar Jornal americano diz que a brasileira "está recebendo muitos votos dos membros da Academia" Internacional|Do R7 27/02/2025 - 16h08 (Atualizado em 27/02/2025 - 16h09 )

Análise do jornal também não descarta uma possível vitória de Demi Moore e Mikey Madison Reprodução/Redes Sociais

O The New York Times divulgou nesta quinta-feira (27) suas previsões para o Oscar 2025 . Segundo o repórter Kyle Buchanan, o Brasil deve conquistar duas estatuetas: “Ainda Estou Aqui” venceria como Melhor Filme Internacional, enquanto Fernanda Torres levaria o prêmio de Melhor Atriz.

A publicação afirma que a brasileira “está recebendo muitos votos dos membros da Academia que só agora estão se familiarizando com o filme”. Contudo, a análise de Buchanan não descarta uma possível vitória de Demi Moore e Mikey Madison.

“Com as coisas tão próximas entre [Demi] Moore e [Mikey] Madison, eu me pergunto se os eleitores não ficarão tentados a escolher Torres como uma terceira alternativa. Ainda assim, qualquer uma dessas mulheres pode vencer”, afirmou o jornalista.

Entre os filmes internacionais, Buchanan afirmou que, “outrora, Emilia Pérez tinha essa categoria totalmente garantida. Mas, com esse filme nas cordas, é ‘Ainda Estou Aqui’ que está se destacando mais recentemente entre os eleitores.”

Na categoria principal, a de Melhor Filme - que ‘Ainda Estou Aqui’ também concorre -, o NYT prevê que o filme ‘Anora’ sairá vitorioso.

As outras apostas da publicação são:

Adrien Brody, de ‘O Brutalista’, como Melhor Ator,

Kieran Culkin, de ‘A Verdadeira Dor’, como Melhor Ator Coadjuvante,

Zoe Saldaña, de ‘Emilia Pérez’, como Melhor Atriz Coadjuvante e;

Sean Baker, de ‘Anora’, como Melhor Diretor.

Jornais britânicos

Ainda nesta quinta-feira (27), o jornal The Guardian, um dos principais da Inglaterra, apontou que o filme brasileiro merece levar a estatueta de Melhor Filme.

O filme chegou aos cinemas britânicos no último final de semana, com ótimos resultados. A produção brasileira arrecadou £ 486 mil (cerca de R$ 3,5 milhões) nos cinemas da Inglaterra, e se tornou a maior bilheteria de estreia para um filme latino-americano no país.

Segundo a publicação, ‘Ainda Estou Aqui’ se destaca pela trilha sonora tocante, atuações emocionantes e uma cinematografia impressionante.

O texto, assinado pelo correspondente Tom Phillips, apontou que o filme de Walter Salles se conecta com questões globais atuais, especialmente com a ascensão de regimes autoritários e o impacto devastador desses regimes na estrutura familiar.

A cerimônia de premiação do Oscar será neste domingo (2), a partir das 21h.