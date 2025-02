Noivo erra ritual, noiva reage com tapa e cerimônia termina em prisão e briga generalizada Internacional|Do R7 26/02/2025 - 14h44 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h44 ) twitter

Noivo erra ritual, noiva reage com tapa e cerimônia termina em prisão e briga generalizada

Uma cerimônia de casamento na cidade de Bareilly, na Índia, terminou em caos depois que o noivo, visivelmente embriagado, cometeu um erro durante um dos principais rituais da tradição hindu.

Em vez de colocar a guirlanda na noiva — símbolo equivalente à troca de alianças — ele a colocou na melhor amiga dela. A confusão resultou no cancelamento imediato da união e na prisão do noivo, que ainda foi acusado de violar a lei do dote no país.

O incidente ocorreu no momento da cerimônia em que os noivos realizam a troca de guirlandas, um gesto que simboliza a aceitação do casamento.

Testemunhas relataram que Ravindra Kumar, de 26 anos, chegou ao local alcoolizado e, ao invés de colocar a guirlanda na noiva, Radha Devi, de 21 anos, a jogou por engano na melhor amiga dela, que estava ao lado. Em seguida, repetiu o gesto com um outro convidado, sugerindo que a situação poderia ter sido uma brincadeira de mau gosto.

Radha reagiu na hora, dando um tapa no noivo e deixando o local. A ação desencadeou uma briga generalizada entre as famílias, que trocaram agressões e cadeiradas na frente de centenas de convidados. A polícia foi acionada para conter a confusão e acabou prendendo o noivo e alguns de seus amigos, que também estavam embriagados.

Pedido de dote antes da cerimônia

Segundo o boletim de ocorrência, os problemas começaram antes mesmo da cerimônia, quando a família de Ravindra exigiu um dote adicional. O pai da noiva relatou às autoridades que já havia entregue cerca de 4,5 lakhs de rúpias ( aproximadamente R$ 30 mil na cotação atual) entre os rituais pré-casamento e a manhã do evento, mas os parentes do noivo insistiram em receber mais dinheiro.

A prática do dote é ilegal na Índia desde 1961, mas ainda persiste em algumas regiões do país, principalmente em casamentos arranjados. O pagamento e a exigência de dote são vistos como fatores que contribuem para abusos e violência doméstica contra mulheres. A polícia prendeu o noivo também com base nessa acusação.

Embora a família da noiva tenha alegado que o pedido de dote motivou o comportamento inadequado do noivo, uma outra versão dos fatos foi levantada pela imprensa local. De acordo com o jornal indiano NDTV, Ravindra teria se embriagado propositalmente e causado tumulto porque queria se casar com outra mulher, de sua própria escolha, e não com a noiva escolhida pela família.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o noivo e seu pai aparecem discutindo com policiais após o tumulto. Testemunhas também relataram que a bebida alcoólica consumida por Ravindra e seus amigos seria de origem ilícita. Um homem foi preso por vender a bebida ao grupo.

Com o casamento cancelado e o noivo preso, Radha Devi deixou a cerimônia acompanhada por sua família e se recusou a reconsiderar a união. O caso segue sob investigação pelas autoridades locais.