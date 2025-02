Jovem morre ao tentar levantar barra de 270 quilos na Índia

Yashtika Acharya, de 17 anos, morreu ao tentar levantar uma barra de 270 quilos, na última terça-feira (18), em Bikaner, na Índia . Ela tentava fazer um agachamento com o equipamento, quando seu pé quebrou, fazendo com que a barra atingisse o pescoço da jovem.



O resgate foi acionado, mas a adolescente não resistiu. O professor que a auxiliava no exercício também se feriu. Apesar da pouca idade, Yashtika era uma halterofilista experiente e ganhadora de diversas competições.