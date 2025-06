Nova teoria sugere que Madeleine McCain teria sido atropelada por casal bêbado Reportagem de jornal português afirma que polícia alemã não se interessou em cooperar nas investigações Internacional|Do R7 06/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 09h37 ) twitter

Madeleine McCann desapareceu há 18 anos em uma praia em Portugal Reprodução de TV

A investigação sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, ocorrido em 2007 na Praia da Luz, em Portugal, ganhou um novo capítulo. Uma nova teoria, publicada por um jornal português, aponta para a participação de um casal composto por um britânico e sua esposa alemã em um possível atropelamento da criança.

Segundo reportagem do Correio da Manhã, a polícia portuguesa recebeu uma denúncia indicando que a mulher, embriagada, teria dirigido o veículo que atingiu a menina.

A teoria foi revelada após a irmã do britânico ter alertado autoridades do Reino Unido em 2018 sobre o comportamento suspeito do irmão, que teria guardado um segredo desde o dia do desaparecimento de Madeleine. A denúncia levou a Polícia Judiciária portuguesa a tentar aprofundar as investigações sobre o casal, mas um pedido para que a polícia alemã autorizasse uma operação disfarçada para obter uma confissão foi recusado.

‌



A operação clandestina previa o envio de um policial infiltrado que se passaria por amigo da esposa alemã, com o objetivo de fazê-la confessar a participação no atropelamento. No entanto, a Justiça alemã rejeitou o pedido, optando por manter o foco exclusivo no principal suspeito, Christian Brueckner, condenado por outros crimes e considerado o único acusado oficialmente.

‌



Além da denúncia inicial, a investigação ainda inclui depoimentos de vizinhos que afirmaram ter ouvido uma briga no dia seguinte ao desaparecimento da menina. Segundo esses relatos, o homem gritava repetidamente: “Por que você a trouxe?”, expressão que reforça a suspeita sobre o casal. Testemunhas também relataram ter visto uma mulher embriagada em um café próximo ao local onde Madeleine estava hospedada na noite do desaparecimento.

‌



O jornal também apontou que, por volta do período do sumiço da menina, uma pessoa teria visto uma criança dentro de um carro muito semelhante ao utilizado pela mulher. A polícia portuguesa suspeita que a alemã tenha atropelado Madeleine e, em pânico, contado com a ajuda do marido para se livrar do corpo no mar.

Enquanto as autoridades portuguesas defendem a necessidade de investigar essa nova pista, as alemãs não demonstraram interesse em cooperar para aprofundar as suspeitas relacionadas ao casal. O britânico já morreu, mas o estado atual da esposa não foi informado pela reportagem.

Paralelamente, a polícia alemã encerrou uma operação de três dias em busca de provas na área próxima à antiga casa do principal suspeito, Christian Brueckner, localizada na região da Praia da Luz. Esta foi a primeira ação desse tipo em mais de dois anos, mas nada de relevante foi encontrado até o momento.

Brueckner, que cumpre pena na Alemanha por outro crime, tem previsão de liberdade em setembro. Apesar de ser o único suspeito oficialmente apontado tanto pelas autoridades alemãs quanto portuguesas, ele ainda não foi formalmente acusado pelo desaparecimento da menina.

O caso continua sem desfecho definitivo e as recentes revelações reacendem dúvidas sobre a efetividade das investigações, além de evidenciar uma aparente falta de colaboração entre os órgãos policiais de Portugal e Alemanha.

Até o momento, a Polícia Judiciária de Portugal não se pronunciou oficialmente sobre a matéria divulgada pelo Correio da Manhã.

