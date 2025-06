Madeleine McCann: entenda o que pode ter levado a polícia a retomar as buscas agora Principal suspeito pelo desaparecimento da jovem britânica está preso, mas pode ser libertado em poucos meses Internacional|Do R7 03/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/06/2025 - 02h00 ) twitter

Criança sumiu em 2007 do apartamento alugado pela família no litoral português sem deixar qualquer vestígio Arquivo da família

A polícia inicia nesta terça-feira (3) novas buscas por Madeleine McCann na região da Praia da Luz, em Portugal, onde ela desapareceu em 2007, quando tinha três anos de idade. A criança sumiu do apartamento alugado pela família no litoral português sem deixar qualquer vestígio. Desde então, as investigações seguiram diferentes pistas sobre o paradeiro da criança, mas com poucos avanços.

A ação de agora faz parte de um mandado emitido pelo Ministério Público de Brunswick, na Alemanha, que investiga Christian Brueckner, apontado como principal suspeito do caso de desaparecimento.

É a primeira busca em Portugal em mais de dois anos, após uma operação de quase uma semana envolvendo portugueses, alemães e policiais em um reservatório no interior do Algarve.

As novas buscas, que devem ocorrer até a sexta-feira (6), vão se concentrar entre a Praia da Luz e uma casa que teria sido ocupada por Brueckner.

As autoridades acreditam que Christian Brueckner morou no Algarve entre 1995 e 2007. Registros telefônicos indicam que ele estava nas imediações da Praia da Luz na noite em que Madeleine desapareceu.

Não está claro se os investigadores estão agindo com base em uma nova dica sobre onde Madeleine pode estar.

Quem é o suspeito?

Christian Brueckner, de 48 anos, está preso na Alemanha desde 2018, por ter estuprado uma idosa de 72 anos, em 2005, em Portugal.

Há também acusações de crimes sexuais que envolvem outras mulheres e crianças. Um dos casos é o de uma menina de 10 anos que teria acontecido a poucos quilômetros do hotel na Praia da Luz, onde a família McCann estava hospedada na região do Algarve.

Investigações policiais descobriram que Brueckner tinha fantasias perturbadoras sobre pedofilia, as quais contou a uma ex-namorada.

A ex também revelou que Brueckner mantinha vários esconderijos, por motivos que ela não “sabe bem”. Um complexo degradado no Algarve, uma fábrica desativada e um porão secreto cavado ilegalmente em uma casa na Alemanha foram os que mais chamaram a atenção das autoridades.

Também foram encontradas conversas dele em fóruns online da deep web sobre sequestro e abuso sexual de crianças. Brueckner possuía diversos conteúdos de pornografia infantil salvos.

O suspeito nega as acusações e que tenha alguma participação no desaparecimento de Madeleine, mas as investigações seguem tentando encontrar evidências que confirmem essa conexão.

A pena de prisão de Brueckner deve terminar com sua libertação em setembro — muito antes do que os promotores esperavam depois que ele foi absolvido de outros crimes sexuais em outubro passado.

Com a libertação de Brueckner se aproximando, a pressão está aumentando sobre os promotores para acusá-lo. Também contribuem para essa pressão revelações sobre o suspeito divulgadas em um documentário recente exibido na TV britânica e evidências encontradas em uma antiga fábrica, que as autoridades acreditam que podem ligá-lo ao sequestro de Madeleine McCann.

