Marinheiro dos EUA volta de missão e descobre que seu cachorro foi doado pela família Doação foi feita por um parente do militar, que alegou problemas de adaptação do animal à nova casa Internacional|Do R7 06/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 02h00 )

Paulo Silva descreveu seu vínculo com Archie como “insubstituível” Reprodução/Redes Sociais

Após uma missão de oito meses no Oriente Médio, o marinheiro dos EUA, Paulo Silva, descobriu que seu cachorro de estimação havia sido doado por um familiar durante sua ausência, sem seu consentimento.

Silva serviu a bordo do porta-aviões USS Harry S. Truman, que passou 251 dias em missão e chegou a ser alvo de ataques do grupo houthi, do Iêmen, segundo o jornal Navy Times. Mesmo com os riscos da operação, Silva manteve contato regular com a família. Durante esse período, porém, não foi informado de que Archie estaria enfrentando dificuldades de adaptação na nova casa.

O marinheiro, natural de Freehold, em Nova Jersey, e atualmente residente na Virgínia, confiou o animal a familiares em Toms River, também em Nova Jersey, pouco antes de partir para o Oriente Médio em outubro do ano passado. Ao retornar no último domingo (1º), descobriu que o cachorro havia sido entregue a outra pessoa. A decisão foi tomada por um parente que alegou problemas de adaptação do animal à casa.

“Enquanto eu estava fora, aconteceu algo que eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento e com o qual jamais teria concordado. Meu cachorro foi doado sem o meu conhecimento ou consentimento”, escreveu Silva em uma publicação nas redes sociais.

Em entrevista ao jornal Asbury Park Press, Silva questionou a justificativa do parente. “Disseram que meu cachorro não estava se adaptando bem. Mas várias pessoas cuidaram dele antes, sem nenhum problema”, afirmou.

O militar ainda descreveu o vínculo com Archie como insubstituível. “Amo esse cachorro mais do que palavras podem expressar, mais do que a própria vida. Ele não é apenas um animal de estimação. É meu coração, meu companheiro, uma parte da minha alma que me ajudou a atravessar momentos difíceis.”

Depois de relatar o caso publicamente, o marinheiro contou com o apoio de um grupo de veteranos, da polícia de Toms River e do Condado de Monmouth, além de usuários do Facebook. Na tarde de quarta-feira (4), ele conseguiu localizar o novo tutor e recuperar Archie.

“Estou muito feliz em compartilhar que Archie voltou em segurança para mim. Quero sinceramente agradecer à família que cuidou dele durante esse tempo”, escreveu, junto a uma foto do cachorro com a língua para fora no momento do reencontro. “Estou completamente emocionado com o amor e apoio que todos demonstraram pela volta do meu Archie Barchie.”

Silva também pediu que cessassem os ataques e ameaças à família responsável por doar o cachorro, afirmando que a situação foi difícil para todos. “A família não tem culpa. Acredito que todos podemos concordar que é hora de deixar esse capítulo para trás, pelo bem de todos, especialmente de Archie”, concluiu.

