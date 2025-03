Novo estudo mostra que megalodon, o tubarão gigante pré-histórico, pode ser maior do que se imaginava Animal teria o tamanho de quase dois ônibus perfilados Internacional|Do R7 11/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/03/2025 - 02h00 ) twitter

Kenshu Shimada segura um dente fossilizado de um tubarão pré-histórico Divulgação/Universidade DePaul/Jeff Carrion

O megalodon foi o maior tubarão que já existiu e um dos predadores mais poderosos do mundo. Agora, um novo estudo sugere que este monstro dos mares pode ser ainda maior do que se imaginava. A estimativa atual sugere que o megalodon possa ter atingido 24,3 metros de comprimento contra os 20 metros imaginados anteriormente.

“O comprimento de 24,3 metros é atualmente a maior estimativa razoável para o O. megalodon que pode ser justificado com base na ciência atual e no registro fóssil", diz Kenshu Shimada, que trabalha no Departamento de Ciências e Estudos Ambientais e no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade DePaul, em Chicago, EUA.

Para se ter uma ideia, 24,3 metros de comprimento equivalem a quase dois ônibus urbanos perfilados.

Ilustração compara o tamanho de um megalodon de 24,3 metros em relação a um ser humano Reprodução/Palaeontologia Electronica

Formalmente chamado de Otodus megalodon, ele é conhecido principalmente por seus dentes serrilhados, vértebras e escamas no registro fóssil, não havendo esqueletos completos conhecidos.

Uma coluna vertebral fossilizada quase completa, ou parte do “tronco”, de O. megalodon medindo cerca de 11 metros de comprimento foi exaustivamente investigada na Bélgica.

A maior vértebra do espécime belga mede 15,5 centímetros de diâmetro. Mas um fóssil na Dinamarca sugere que as vértebras de O. megalodon possivelmente tinham até 23 centímetros de diâmetro. Se as vértebras dinamarquesas representassem as maiores do corpo, esse indivíduo poderia ter medido cerca de 24,3 metros de comprimento.

O novo estudo também levantou questões sobre o comprimento de partes da coluna não representadas no espécime, particularmente o comprimento da cabeça e da cauda do indivíduo O. megalodon.

Os pesquisadores examinaram as proporções da cabeça, tronco e cauda em relação ao comprimento total do corpo em 145 espécies de tubarão modernas e 20 extintas.

Com base nessas comparações, os pesquisadores determinaram que o formato do O. megalodon provavelmente lembraria superficialmente o do tubarão-limão moderno (Negaprion brevirostris), que tem um corpo mais fino do que o do tubarão-branco moderno (Carcharodon carcharias), geralmente usado como base para se retratar o megalodon, principalmente em romances e filmes de ficção.

“O que distingue nosso estudo de todos os trabalhos anteriores sobre estimativas de tamanho e formato corporal do O. megalodon é o uso de uma abordagem completamente nova que não se baseia apenas no tubarão-branco moderno, diz Shimada.

Com esse estudo, também se chegou à estimativa que o megalodon de 24 metros pesaria cerca de 94 toneladas e poderia nadar a uma velocidade entre 2 km/h e 5 km/h. Para se ter uma ideia, o americano Michael Phelps nadou a uma velocidade média de 7,6 km/h para conquistar o ouro olímpico nos 200 m livre nas Olimpíadas de Pequim, em 2008.

O megalodon viveu em quase todos os oceanos entre 15 e 3,6 milhões de anos atrás.

“Muitas das interpretações que fizemos ainda são provisórias, mas são baseadas em dados e servirão como pontos de referência razoáveis para estudos futuros sobre a biologia do O. megalodon”, conclui Shimada.

O estudo foi realizado por uma equipe de pesquisadores da Austrália, Áustria, Brasil, França, Itália, Japão, México, Reino Unido e Estados Unidos. Os resultados foram publicados na revista Palaeontologia Electronica.

